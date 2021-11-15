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Вблизи оккупированного Крыма проведут испытания с боевыми стрельбами

Понедельник, 15 ноября 2021, 11:10
иллюстративнjt фото Армия Inform

В Херсонской области пройдут испытания с боевыми стрельбами, жителей области просят сохранять спокойствие.

Источник: Херсонская ОГА

Дословно: "С 18 по 20 ноября на государственном испытательном полигоне ВСУ, который находится вблизи села Александровка Голопристанского района, будут проходить испытания с боевыми стрельбами.

 

Поэтому обращаемся к жителям Херсонщины с просьбой сохранять спокойствие и быть осмотрительными!".

Украинская правда
Темы: армияХерсонская область
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