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Вблизи оккупированного Крыма проведут испытания с боевыми стрельбами

Понедельник, 15 ноября 2021, 10:10
Вблизи оккупированного Крыма проведут испытания с боевыми стрельбами
иллюстративнjt фото Армия Inform

В Херсонской области пройдут испытания с боевыми стрельбами, жителей области просят сохранять спокойствие.

Источник: Херсонская ОГА

Дословно: "С 18 по 20 ноября на государственном испытательном полигоне ВСУ, который находится вблизи села Александровка Голопристанского района, будут проходить испытания с боевыми стрельбами.

 

Поэтому обращаемся к жителям Херсонщины с просьбой сохранять спокойствие и быть осмотрительными!".

Украинская правда

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Темы: армияХерсонская область
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