Вблизи оккупированного Крыма проведут испытания с боевыми стрельбами

В Херсонской области пройдут испытания с боевыми стрельбами, жителей области просят сохранять спокойствие.

Источник: Херсонская ОГА

Дословно: "С 18 по 20 ноября на государственном испытательном полигоне ВСУ, который находится вблизи села Александровка Голопристанского района, будут проходить испытания с боевыми стрельбами.

Поэтому обращаемся к жителям Херсонщины с просьбой сохранять спокойствие и быть осмотрительными!".