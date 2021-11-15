Вблизи оккупированного Крыма проведут испытания с боевыми стрельбами
Понедельник, 15 ноября 2021, 10:10
В Херсонской области пройдут испытания с боевыми стрельбами, жителей области просят сохранять спокойствие.
Источник: Херсонская ОГА
Дословно: "С 18 по 20 ноября на государственном испытательном полигоне ВСУ, который находится вблизи села Александровка Голопристанского района, будут проходить испытания с боевыми стрельбами.
Поэтому обращаемся к жителям Херсонщины с просьбой сохранять спокойствие и быть осмотрительными!".
Украинская правда