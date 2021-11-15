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У Польщі затримали українця за перевезення нелегальних мігрантів з Білорусі

Понеділок, 15 листопада 2021, 10:28

Польська поліція затримала чотирьох осіб, серед яких був громадянин України, які перевозили нелегальних мігрантів.

Про це повідомляє телеканал TVN24, пише "Європейська правда".

У Підляському воєводстві, що безпосередньо межує з Білоруссю, "кур'єри" з Великої Британії, Швеції, Німеччини та України перевозили на автомобілях загалом 33 людини.

Співробітники поліції затримали біля міста Кліщелі автомобіль "Форд", за кермом якого перебував громадянин України. "Цього водія чекали люди, яких він мав забрати", - розповіли в поліції. Передбачалося, що він везтиме шістьох іракців.

Від початку кризи на польсько-білоруському кордоні поліція Підляського воєводства затримала понад 260 осіб за перевезення нелегальних мігрантів.

Прикордонна служба Польщі повідомила, що за останню добу було зафіксовано 118 спроб незаконного перетину кордону з Білорусі.

Нагадаємо, співробітники Служби охорони держкордону Литви затримали двох українців, які перевозили територією Литви нелегальних мігрантів.

Раніше повідомлялося про затримання українця, який перевозив 11 громадян Іраку в автомобілі Porsche Cayenne, та ще одного українця-водія, у машині якого було троє курдів, які нелегально перебували на території Польщі.

"Українська правда" в Threads

Теми: ПольщаБілорусь
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