В Польше задержан украинец за перевозку нелегальных мигрантов из Беларуси

Польская полиция задержала четырех человек, среди которых был гражданин Украины, перевозивший нелегальных мигрантов.

Об этом сообщает телеканал TVN24, пишет "Европейская правда".

В Подляском воеводстве, непосредственно граничащем с Беларусью, "курьеры" из Великобритании, Швеции, Германии и Украины перевозили на автомобилях всего 33 человека.

Сотрудники полиции задержали возле города Клищели автомобиль "Форд", за рулем которого находился гражданин Украины. "Этого водителя ждали люди, которых он должен был увезти", - рассказали в полиции. Предполагалось, что он будет везти шестерых иракцев.

С начала кризиса на польско-белорусской границе полиция Подляского воеводства задержала более 260 человек за перевозку нелегальных мигрантов.

Пограничная служба Польши сообщила, что за последние сутки было зафиксировано 118 попыток незаконного пересечения границы из Беларуси.

Напомним, сотрудники Службы охраны госграницы Литвы задержали двух украинцев, перевозивших по территории Литвы нелегальных мигрантов.

Ранее сообщалось о задержании украинца, который перевозил 11 граждан Ирака в автомобиле Porsche Cayenne, и еще одного украинца-водителя, в машине которого находились трое курдов, нелегально находившихся на территории Польши.