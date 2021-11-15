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ЄС схвалив санкційний режим проти режиму Лукашенка за створення міграційної кризи

Понеділок, 15 листопада 2021, 11:46
ФОТО PIXABAY

Міністри закордонних справ країн Європейського союзу затвердили критерії нових санкцій, які вводяться щодо осіб і організацій, пов'язаних зі створенням міграційної кризи на кордоні Білорусі та Польщі.

Про це написав у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Міністри закордонних справ ЄС офіційно ухвалили нові критерії санкцій щодо Білорусі. Сьогодні вони також матимуть політичну згоду на введення додаткових санкцій, але фактичний список громадян та організацій не буде готовий сьогодні", - написав Джозвяк.

Раніше ЗМІ повідомляли, що під санкції можуть потрапити глава МЗС Білорусі Володимир Макей та білоруська авіакомпанія "Белавіа", а також головний аеропорт країни

ЄС також розглядає шостий санкційний пакет, який може включати наказ для фірм ЄС про припинення постачання до національного аеропорту Мінська, повідомили два дипломати.

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко, який уже перебуває під міжнародними санкціями за придушення протестів, пригрозив вжити заходів у відповідь проти будь-яких санкцій, у тому числі шляхом припинення транзиту природного газу через Білорусь.

ЄС звинувачує Білорусь у тому, що вона спонукає мігрантів приїжджати на свою територію, а потім підштовхує тисячі з них перетнути кордон до Польщі та інших сусідніх держав ЄС у відповідь на санкції, введені проти Мінська.

Читайте також: Лукашенко підіймає ставки: що дасть диктатору шантаж Брюсселя хвилею мігрантів.

Європейська правда

Теми: санкціїЛукашенкоЄС


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