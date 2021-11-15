ЕС одобрил санкционный режим против режима Лукашенко за создание миграционного кризиса

Министры иностранных дел стран Европейского Союза утвердили критерии новых санкций, вводимых в отношении лиц и организаций, связанных с созданием миграционного кризиса на границе Беларуси и Польши.

Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Министры иностранных дел ЕС официально приняли новые критерии санкций в отношении Беларуси. Сегодня они также будут иметь политическое согласие на введение дополнительных санкций, но фактический список граждан и организаций не будет готов сегодня", - написал Джозвяк.

EU foreign ministers have now officially adopted the new sanctions criteria for #Belarus. they will also have political agreement today to impose more sanctions but the actual work to list ppl and entities will not be ready today. 🇱🇻🇱🇹🇵🇱 — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 15, 2021

Ранее СМИ сообщали, что под санкции могут попасть глава МИД Беларуси Владимир Макей и белорусская авиакомпания "Белавиа", а также главный аэропорт страны.

ЕС также рассматривает шестой санкционный пакет, который может включать приказ для фирм ЕС о прекращении поставок в национальный аэропорт Минск, сообщили два дипломата.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, который уже находится под международными санкциями за подавление протестов, пригрозил принять ответные меры против любых санкций, в том числе путем прекращения транзита природного газа через Беларусь.

ЕС обвиняет Беларусь в том, что она побуждает мигрантов приезжать на свою территорию, а затем подталкивает тысячи из них пересечь границу в Польшу и другие соседние государства ЕС в ответ на санкции, введенные против Минска.

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Европейская правда