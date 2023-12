ЕС одобрил санкционный режим против режима Лукашенко за создание миграционного кризиса

Министры иностранных дел стран Европейского Союза утвердили критерии новых санкций, вводимых в отношении лиц и организаций, связанных с созданием миграционного кризиса на границе Беларуси и Польши.

Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Министры иностранных дел ЕС официально приняли новые критерии санкций в отношении Беларуси. Сегодня они также будут иметь политическое согласие на введение дополнительных санкций, но фактический список граждан и организаций не будет готов сегодня", - написал Джозвяк.

EU foreign ministers have now officially adopted the new sanctions criteria for #Belarus. they will also have political agreement today to impose more sanctions but the actual work to list ppl and entities will not be ready today. 🇱🇻🇱🇹🇵🇱