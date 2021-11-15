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СБУ викрила три великі мережі Covid-аферистів

Понеділок, 15 листопада 2021, 10:48
СБУ викрила три великі мережі Covid-аферистів
фото СБУ

Служба безпеки України викрила нові мережі із виготовлення та продажу фейкових COVID-сертифікатів та ПЛР-тестів у Києві, на Львівщині та Рівненщині.

Джерело: СБУ

Деталі: Схеми зупинено у ході спецоперацій Служби безпеки. Загалом зловмисники "обслужили" понад 10 тисяч осіб.

У Києві понад пів року діяли 3 об’єднані у мережу центри із виготовлення підроблених медичних документів про вакцинацію від COVID-19 та довідок про результати ПЛР-тестів.

Мережу організував громадянин однієї з європейських країн. Він залучив до протиправної діяльності: власників українських туристичних агенцій, які поповнювали "клієнтську базу", лікарів, що вносили недостовірні відомості про вакцинацію до медичних баз даних, громадян України, які виготовляли підроблені документи.

Масове "виробництво" підробок мало широкий спектр "послуг". Окрім внутрішніх та міжнародних сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 зловмисники виготовляли підроблені COVID-документи, нібито видані державними органами й медичними установами інших держав.

"Клієнтська база" зловмисників налічувала 6 тисяч осіб. Свої "замовлення" вони виконували для мешканців практично всіх регіонів України, у тому числі й для жителів тимчасово окупованих територій України, громадян РФ та інших держав.

За даними слідства, більшість підробок ‒ це довідки про негативний ПЛР-тест, вартість яких становила у середньому 700-800 грн. Міжнародне свідоцтво про вакцинацію коштувало 3000 грн, а внесення відомостей про вакцинацію до баз даних без її проведення - 10 тисяч грн.

За попередніми підрахунками, за час існування схеми зловмисники "заробили" майже 10 мільйонів гривень.

Наразі правоохоронним органам відомі конкретні випадки внесення до баз даних недостовірної інформації стосовно невакцинованих громадян. Така інформація буде видалена.

Наразі іноземця-організатора схеми затримано, йому повідомлено про підозру в підробленні. Його спільникам також готуються підозри.

На Львівщині СБУ викрила міжнародну групу осіб на масштабних махінаціях із даними про вакцинацію від COVID-19.

Правоохоронці встановили, що один із організаторів оборудки координував дії зловмисників, перебуваючи на території однієї із сусідніх європейських країн.

За даними слідства, мешканці Львова та області підробляли "документи" про вакцинацію протягом 4 місяців. Вони залучили до "справи" медпрацівників, які вносили персональні дані "клієнтів" в електронну систему охорони здоров’я "eHealth".

Вартість підробленого міжнародного COVID-сертифікату становила 250€, внутрішнього - 1800-2000 гривень.

Щодня ділки виготовляли по 10-15 підробок і "заробляли" на цьому понад пів мільйона гривень щомісяця.

Наразі організатору та двом його спільникам повідомлено про підозру.

COVID-махінації на Рівненщині, за матеріалами слідства, організували двоє мешканців міста Дубно, які не мали жодного відношення до медицини. Зловмисники виготовляли підроблені документи з використанням справжніх реквізитів ліцензованих лікарів та медичних закладів України.

"Клієнтів" шукали через спеціально створені групи в одній із популярних соціальних мереж, а готові "медичні документи" надсилали замовникам через поштові сервіси у всі регіони України.

Вартість підробки коливалася від 3 до 4 тисяч гривень, залежно від терміновості її виготовлення. Після звірки даних "замовники" переказували обумовлену суму на банківські картки зловмисників.

У межах кримінального провадження тривають слідчі дії для виявлення всіх причетних до схеми осіб, зазначають в СБУ.

Українська правда

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Теми: СБУ
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