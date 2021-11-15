СБУ разоблачила три больших сети Covid-аферистов

Служба безопасности Украины разоблачила новые сети по изготовлению и продаже фейковых COVID-сертификатов и ПЦР-тестов в Киеве, во Львовской и Ровенской областях.

Источник: СБУ

Детали: Схемы заблокированы в ходе спецопераций Службы безопасности. В общей сложности злоумышленники "обслужили" более 10 тысяч человек.

В Киеве более полугода действовали 3 объединенных в сеть центра по изготовлению поддельных медицинских документов о вакцинации от COVID-19 и справок о результатах ПЦР-тестов.

Сеть организовал гражданин одной из европейских стран. Он привлек к противоправной деятельности: владельцев украинских туристических агентств, которые пополняли "клиентскую базу", врачей, которые вносили недостоверные сведения о вакцинации в медицинские базы данных, граждан Украины, которые производили поддельные документы.

Массовое "производство" подделок имело широкий спектр "услуг". Кроме внутренних и международных сертификатов о вакцинации от COVID-19, злоумышленники изготавливали поддельные COVID-документы, якобы выданные государственными органами и медицинскими учреждениями других государств.

"Клиентская база" злоумышленников насчитывала 6 тысяч человек. Свои "заказы" они выполняли для жителей практически всех регионов Украины, в том числе и для жителей временно оккупированных территорий Украины, граждан РФ и других государств.

По данным следствия, большинство подделок – это справки об отрицательном ПЦР-тесте, стоимость которых составила в среднем 700-800 грн. Международное свидетельство о вакцинации стоило 3000 грн, а внесение сведений о вакцинации в базы данных без ее проведения - 10 тысяч грн.

По предварительным подсчетам, за время существования схемы злоумышленники "заработали" около 10 миллионов гривен.

Правоохранительным органам известны конкретные случаи внесения в базы данных недостоверной информации относительно невакцинированных граждан. Такая информация будет удалена, подчеркивают в СБУ.

В настоящее время иностранец-организатор схемы задержан, ему сообщено о подозрении в подлоге. Его подельникам также готовятся подозрения.

Во Львовской области СБУ разоблачила международную группу лиц на масштабных махинациях с данными о вакцинации от COVID-19.

Правоохранители установили, что один из организаторов сделки координировал действия злоумышленников, находясь на территории одной из соседних европейских стран.

По данным следствия, жители Львова и области подделывали "документы" о вакцинации в течение 4 месяцев. Они привлекли к "делу" медработников, которые вносили персональные данные "клиентов" в электронную систему здравоохранения "eHealth".

Стоимость поддельного международного COVID-сертификата составляла 250€, внутреннего – 1800-2000 гривен.

Ежедневно дельцы производили по 10-15 подделок и "зарабатывали" на этом более полумиллиона гривен ежемесячно.

В настоящее время организатору и двум его сообщникам сообщено о подозрении.

COVID-махинации в Ровенской области, по материалам следствия, организовали двое жителей города Дубно, которые не имели никакого отношения к медицине. Злоумышленники изготовляли поддельные документы с использованием настоящих реквизитов лицензированных врачей и медицинских учреждений Украины.

"Клиентов" искали через специально созданные группы в одной из популярных социальных сетей, а готовые "медицинские документы" посылали заказчикам через почтовые сервисы во все регионы Украины.

Стоимость подделки колебалась от 3 до 4 тысяч гривен в зависимости от срочности ее изготовления. После сверки данных "заказчики" переводили оговоренную сумму на банковские карты злоумышленников.

В рамках уголовного производства продолжаются следственные действия по выявлению всех причастных к схеме лиц, отмечают в СБУ.