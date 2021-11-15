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В Україну заходить похолодання – вночі до 11° морозу

Понеділок, 15 листопада 2021, 11:15
В Україну заходить похолодання – вночі до 11° морозу
Фото pixabay.com

У найближчі дні в Україні очікується похолодання – температура повітря вночі опуститься до 2-8° морозу, на Сході впродовж тижня місцями до -8-11°.

Джерело: синоптик Наталя Діденко у Facebook, "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр  

Деталі: У найближчі дні в Україні без опадів, вночі та вранці туман, вночі до 8° морозу, вдень 0+5°, в західних областях вночі близько нуля, вдень +4+10°, на Закарпатті +7+11° градусів.

У Києві у вівторок очікується холодна суха погода, вночі до -5°, вдень буде не вище +2+3°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 16 листопада найвища температура вдень (+18°) була у 2002 році, найнижча вночі (-13,4°) у 1896 році.

17 листопада в Україні без опадів, уночі -3-8°, у східній частині до 11° морозу, вдень 0-5° тепла; у західних областях уночі близько 0°, вдень 5-10° тепла.

У Києві в середу без опадів, вночі 4-6° морозу, вдень 2-4° тепла.

З 19 листопада синоптики прогнозують кілька днів опадів – дощу з мокрим снігом – та поривчастий вітер.

Невеличке потепління очікується на наступні вихідні – 20-21 листопада.

Українська правда

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Теми: погода
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