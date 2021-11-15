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В Украину заходит похолодание – ночью до 11° мороза

Понедельник, 15 ноября 2021, 11:15
В Украину заходит похолодание – ночью до 11° мороза
Фото pixabay.com

В ближайшие дни в Украине ожидается похолодание – температура воздуха ночью опустится до 2-8° мороза, на Востоке в течение недели местами до -8-11°.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook, "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: В ближайшие дни в Украине без осадков, ночью и утром туман, ночью до 8° мороза, днем ​​0+5°, в западных областях ночью около нуля, днем ​​+4+10°, на Закарпатье +7+11°.

В Киеве во вторник ожидается холодная сухая погода, ночью до -5°, днем ​​будет не выше +2+3°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 16 ноября самая высокая температура днем ​​(+18°) была в 2002 году, самая низкая ночью (-13,4°) в 1896 году.

17 ноября в Украине без осадков, ночью -3-8°, в восточной части до 11° мороза, днем ​​0-5° тепла; в западных областях ночью около 0°, днем ​​5-10° тепла.

В Киеве в среду без осадков, ночью 4-6° мороза, днем ​​2-4° тепла.

С 19 ноября синоптики прогнозируют несколько дней осадков – дождя с мокрым снегом – и порывистый ветер.

Небольшое потепление ожидается на следующие выходные – 20-21 ноября.

Украинская правда
Темы: погода
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