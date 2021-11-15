Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Польщі на кордоні з Білоруссю затримали cпівробітників Russia Today

Понеділок, 15 листопада 2021, 11:24
У Польщі на кордоні з Білоруссю затримали cпівробітників Russia Today
фото Getty Images

У Польщі біля кордону з Білоруссю, де діє надзвичайний стан, затримали двох співробітників французької редакції російського пропагандистського телеканалу RT (Russia Today).

Про це повідомляють низка польських і російських ЗМІ, наводячи заяву речника поліції Підляського воєводства Томаша Крупи. RT також опублікувала заяву про затримання своїх колег.

Як зазначає TVP, поліція вранці 15 листопада затримала двох осіб поблизу населеного пункту Уснаж-Гурни, у зоні, на яку поширюється дія надзвичайного стану.

Вони виявилися співробітниками RT France та пояснили, що прибули робити репортаж. Водночас, вони не мали необхідного дозволу від прикордонної служби, що вимагається для перебування в зоні дії надзвичайного стану у тому числі для всіх громадян Польщі, які не проживають і не працюють у цих населених пунктах і не є представниками державних служб.

Як пише TVP, у вересні через перебування у зоні надзвичайного стану мали проблеми двоє журналістів польського Onet, а на початку жовтня - троє журналістів ARTE TV.

Нагадаємо, надзвичайний стан у прикордонних з Білоруссю районах Польщі діє з 2 вересня у зв'язку зі штучною міграційною кризою, спровокованою Александром Лукашенком. 

Читайте також: Лукашенко підіймає ставки: що дасть диктатору шантаж Брюсселя хвилею мігрантів.

Європейська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: ПольщакордонРосіяЗМІБілорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Усі новини...
Польща
Глава МЗС Польщі обіцяє "адекватну" відповідь на можливий удар Росії по ЗАЕС
Британія та Польща виступили за пришвидшений вступ України в НАТО
ЄС вказав на недоліки з верховенством права в Польщі та Угорщині
Останні новини
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
19:01
Добровольці в армії Естонії вивчатимуть досвід України в застосуванні дронів
18:57
Зеленський про збиття ракет: Patriot, NASAMS, Gepard працюють на відмінно
18:52
Сійярто просить не вірити "таблоїдам", які писали про приниження Орбана на саміті ЄС
18:40
Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї
18:31
За три місяці через суди на користь Міноборони зараховано понад 21 мільйон
18:15
Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
Усі новини...
Реклама: