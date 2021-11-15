У Польщі на кордоні з Білоруссю затримали cпівробітників Russia Today

У Польщі біля кордону з Білоруссю, де діє надзвичайний стан, затримали двох співробітників французької редакції російського пропагандистського телеканалу RT (Russia Today).

Про це повідомляють низка польських і російських ЗМІ, наводячи заяву речника поліції Підляського воєводства Томаша Крупи. RT також опублікувала заяву про затримання своїх колег.

Як зазначає TVP, поліція вранці 15 листопада затримала двох осіб поблизу населеного пункту Уснаж-Гурни, у зоні, на яку поширюється дія надзвичайного стану.

Вони виявилися співробітниками RT France та пояснили, що прибули робити репортаж. Водночас, вони не мали необхідного дозволу від прикордонної служби, що вимагається для перебування в зоні дії надзвичайного стану у тому числі для всіх громадян Польщі, які не проживають і не працюють у цих населених пунктах і не є представниками державних служб.

Як пише TVP, у вересні через перебування у зоні надзвичайного стану мали проблеми двоє журналістів польського Onet, а на початку жовтня - троє журналістів ARTE TV.

Нагадаємо, надзвичайний стан у прикордонних з Білоруссю районах Польщі діє з 2 вересня у зв'язку зі штучною міграційною кризою, спровокованою Александром Лукашенком.

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Європейська правда