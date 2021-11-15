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В Польше на границе с Беларусью задержали сотрудников Russia Today

Понедельник, 15 ноября 2021, 12:24
фото Getty Images

В Польше у границы с Беларусью, где действует чрезвычайное положение, задержаны двое сотрудников французской редакции российского пропагандистского телеканала RT (Russia Today).

Об этом сообщают ряд польских и российских СМИ, приводя заявление представителя полиции Подляского воеводства Томаша Крупы. RT также опубликовала заявление о задержании своих коллег.

Как отмечает TVP, полиция утром 15 ноября задержала двух человек вблизи населенного пункта Уснаж-Гурны, в зоне, на которую распространяется чрезвычайное положение.

Они оказались сотрудниками RT France и объяснили, что прибыли делать репортаж. В то же время они не имели необходимого разрешения от пограничной службы, что требуется для пребывания в зоне действия чрезвычайного положения, в том числе для всех граждан Польши, которые не проживают и не работают в этих населенных пунктах и ​​не являются представителями государственных служб.

Как пишет TVP, в сентябре из-за пребывания в зоне чрезвычайного положения имели проблемы два журналиста польского Onet, а в начале октября - три журналиста ARTE TV.

Напомним, чрезвычайное положение в приграничных с Беларусью районах Польши действует со 2 сентября в связи с искусственным миграционным кризисом, спровоцированным Александром Лукашенко.

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Европейская правда

Темы: ПольшаграницаРосcияСМИБеларусь
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