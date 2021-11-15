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Колона мігрантів вийшла до білоруського КПП на кордоні з Польщею

Понеділок, 15 листопада 2021, 12:57
Фото: Stanisław Żaryn

Група мігрантів на кордоні з Польщею у понеділок зранку вийшла до білоруського пункту пропуску "Брузгі".

Про це повідомляють телеграм-канали zerkalo.io та "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".

Велика колона у супроводі білоруських силовиків вийшла зі стихійного табору у бік прикордонного переходу "Брузгі-Кузніця".

На кадрах із місця подій можна побачити, що на КПП зібралися сотні людей, вони стоять у нейтральній зоні між двома кордонами.

Також повідомляється, що перед цим мігранти влаштували тисняву та знесли частину огорожі.

КПП "Брузгі" було закрите із початком міграційної кризи.

Нагадаємо, Європейський союз затвердив критерії нових санкцій, які вводяться щодо осіб і організацій, пов'язаних зі створенням міграційної кризи на кордоні Білорусі та Польщі.

Теми: ПольщаБілоруськордон


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