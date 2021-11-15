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Колонна мигрантов вышла к белорусскому КПП на границе с Польшей

Понедельник, 15 ноября 2021, 12:57
Фото: Stanisław Żaryn

Группа мигрантов на границе с Польшей в понедельник утром вышла к белорусскому пункту пропуска "Брузги".

Об этом сообщают телеграм-каналы zerkalo.io и Радио Свобода, пишет "Европейская правда".

Большая колонна в сопровождении белорусских силовиков вышла из стихийного лагеря в сторону пограничного перехода "Брузги-Кузница".

На кадрах с места происшествия можно увидеть, что на КПП собрались сотни людей, они стоят в нейтральной зоне между двумя границами.

Также сообщается, что перед этим мигранты устроили давку и снесли часть ограждения.

КПП "Брузги" было закрыто с началом миграционного кризиса.

Напомним, Европейский союз утвердил критерии новых санкций, вводимых в отношении лиц и организаций, связанных с созданием миграционного кризиса на границе Беларуси и Польши.

Темы: ПольшаБеларусьграница
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