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Дев'ять років тюрми отримав чоловік, який вдарив поліцейського ножем у серце

Понеділок, 15 листопада 2021, 12:05
Дев'ять років тюрми отримав чоловік, який вдарив поліцейського ножем у серце
ілюстративне фото Unsplash

Харків’янин отримав 9 років позбавлення волі за замах на вбивство поліцейського у метрополітені.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Деталі: Суд визнав винним 54-річного харків’янина у вчиненні замаху на вбивство працівника правоохоронного органу у зв’язку з його діяльністю щодо охорони громадського порядку та призначив покарання у вигляді 9 років позбавлення волі.

Досудове розслідування встановило, що у серпні 2019 року чоловік переслідував з ножем двох жінок. Злякавшись, вони пішли до метрополітену та звернулись за допомогою до правоохоронця.

Поліцейський підійшов до чоловіка. 54-річний харків’янин в цей час швидко дістав з кишені кухонний ніж та завдав удару в область серця.

Наразі вирок ще не набрав законної сили.

Українська правда

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Теми: Харківпрокуратура
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