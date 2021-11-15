Девять лет тюрьмы получил мужчина, ударивший полицейского ножом в сердце

Харьковчанин получил 9 лет лишения свободы за покушение на убийство полицейского в метрополитене.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Детали: Суд признал виновным 54-летнего харьковчанина в покушении на убийство работника правоохранительного органа в связи с его деятельностью по охране общественного порядка и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы.

Досудебное расследование установило, что в августе 2019 года мужчина преследовал с ножом двух женщин. Испугавшись, они пошли к метрополитену и обратились за помощью к правоохранителю.

Полицейский подошел к мужчине. 54-летний харьковчанин в это время быстро достал из кармана кухонный нож и нанес удар в область сердца.

Пока приговор еще не вступил в законную силу.