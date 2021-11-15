Опублікували відео стрілянини на кордоні з Білоруссю
Міністерство оборони Польщі опублікувало відео з кордону з Білоруссю, на якому чути постріли. Як стверджують, йдеться про провокаційну стрілянину на білоруському боці.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Подальші провокації білоруської сторони. Звуки пострілів, ймовірно, холостими набоями - це повсякденна реальність, з якою доводиться зіштовхуватися нашим військовим і службовцям", - йдеться у супроводжуючому підписі.
Kolejne prowokacje Białorusinów. Odgłosy strzałów, prawdopodobnie ze ślepej amunicji to codzienność, z która mierzą się nasi żołnierze i funkcjonariusze. pic.twitter.com/n2tcZHz4GY
— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 15, 2021
Відомство не вказує, де саме на кордоні і в який день зняте відео.
Через ситуацію на польсько-білоруському кордоні Польща почала обговорювати з Латвією і Литвою можливість ініціювати статтю 4 Північноатлантичного договору.
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