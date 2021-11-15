Опубликовали видео стрельбы на границе с Беларусью

Министерство обороны Польши опубликовало видео с границы с Беларусью, на котором слышны выстрелы. Как утверждают, речь идет о провокационной стрельбе на белорусской стороне.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Дальнейшие провокации белорусской стороны. Звуки выстрелов, вероятно, холостыми патронами - это повседневная реальность, с которой приходится сталкиваться нашим военным и служащим", - говорится в сопровождающей подписи.

Kolejne prowokacje Białorusinów. Odgłosy strzałów, prawdopodobnie ze ślepej amunicji to codzienność, z która mierzą się nasi żołnierze i funkcjonariusze. pic.twitter.com/n2tcZHz4GY — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 15, 2021

Ведомство не указывает, где именно на границе и в какой день снято видео.

Накануне пограничная служба заявила, что белорусская сторона готовит мигрантов для большой попытки прорыва границы.

Из-за ситуации на польско-белорусской границе Польша начала обсуждать с Латвией и Литвой возможность инициировать статью 4 Североатлантического договора.

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