СБУ у Києві "знешкодила терористів" і "визволила заручників"

Силовики СБУ у київському Національному комплексі "Експоцентр України" провели антитерористичні навчання.

Джерело: повідомлення СБУ

Дослівно: "За сценарієм навчань умовні терористи захопили заручників – учасників міжнародного форуму. Серед них був високопосадовець іноземної держави, який приїхав в Україну для участі у відкритому заході".

Деталі: Силовики відпрацьовували організаційній дії, переговірний процес з "терористами" і проведення силової фази. У результаті умовних злочинців було знешкоджено, а заручників ‒ звільнено.

Участь у навчаннях взяли підрозділи СБУ, Управління державної охорони, Нацгвардії, Нацполіції, ДСНС, ДПСУ та представники органів державної влади.