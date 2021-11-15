СБУ у Києві "знешкодила терористів" і "визволила заручників"
Понеділок, 15 листопада 2021, 12:58
Силовики СБУ у київському Національному комплексі "Експоцентр України" провели антитерористичні навчання.
Джерело: повідомлення СБУ
Дослівно: "За сценарієм навчань умовні терористи захопили заручників – учасників міжнародного форуму. Серед них був високопосадовець іноземної держави, який приїхав в Україну для участі у відкритому заході".
Деталі: Силовики відпрацьовували організаційній дії, переговірний процес з "терористами" і проведення силової фази. У результаті умовних злочинців було знешкоджено, а заручників ‒ звільнено.
Участь у навчаннях взяли підрозділи СБУ, Управління державної охорони, Нацгвардії, Нацполіції, ДСНС, ДПСУ та представники органів державної влади.
Українська правда