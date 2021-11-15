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СБУ у Києві "знешкодила терористів" і "визволила заручників"

Понеділок, 15 листопада 2021, 13:58

Силовики СБУ у київському Національному комплексі "Експоцентр України" провели антитерористичні навчання.

Джерело: повідомлення СБУ

Дослівно: "За сценарієм навчань умовні терористи захопили заручників – учасників міжнародного форуму. Серед них був високопосадовець іноземної держави, який приїхав в Україну для участі у відкритому заході".

Деталі: Силовики відпрацьовували організаційній дії, переговірний процес з "терористами" і проведення силової фази. У результаті умовних злочинців було знешкоджено, а заручників ‒ звільнено.

Участь у навчаннях взяли підрозділи СБУ, Управління державної охорони, Нацгвардії, Нацполіції, ДСНС, ДПСУ та представники органів державної влади.

 
 

Українська правда
Теми: СБУ


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