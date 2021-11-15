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СБУ в Киеве "обезвредила террористов" и "освободила заложников"

Понедельник, 15 ноября 2021, 13:58

Силовики СБУ провели антитеррористические учения в киевском Национальном комплексе "Экспоцентр Украины".

Источник: сообщение СБУ

Дословно: "По сценарию учений условные террористы захватили заложников – участников международного форума. Среди них был высокопоставленный чиновник иностранного государства, который приехал в Украину для участия в открытом мероприятии".

Детали: Силовики отрабатывали организационные действия, переговорный процесс с "террористами" и проведение силовой фазы. В результате условных преступников были обезврежены, а заложники – освобождены.

Участие в учениях приняли подразделения СБУ, Управления государственной охраны, Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС, ГНСУ и представители органов государственной власти.

 
 

Украинская правда
Темы: СБУ
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