Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Генсек НАТО про можливість російського вторгнення в Україну: важливо не збільшувати напругу

Понеділок, 15 листопада 2021, 14:33
ЄНС СТОЛТЕНБЕРГ, ФОТО NATO.INT

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія має значні військові сили біля кордону з Україною, проте закликав не спекулювати щодо можливості масштабного вторгнення.

Про це він заявив на пресконференції з главою МЗС України Дмитром Кулебою у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

"Я не можу вдаватися у деталі нашої розвідки і я вважаю, що зараз важливо не збільшувати напругу. Але треба реально дивитися на виклики, з якими ми стикаємося. І ми бачимо велике військове нарощування Росії, ми бачимо незвичайну концентрацію військ і ми знаємо, що Росії раніше вже використовували ці сили для проведення агресивних дій проти України", - сказав Столтенберг.

Він додав, що частина цих військ є вже і на території України, зокрема, в окупованому Криму.

"Також ми бачимо сепаратистів на Донбасі, який також є частиною України, підтримуваних Росією. Я не хочу спекулювати, але ми маємо тримати очі відкритими щодо можливостей, які Росія має для проведення потенційної військової агресії проти України", - сказав генсек.

Раніше агентство Bloomberg повідомило, що Сполучені Штати поділилися побоюваннями з європейськими союзниками, що Росія, можливо, розглядає потенційне вторгнення в Україну на тлі посилення напруги через мігрантів і постачання енергоносіїв.

Вважається, що оцінки базуються на інформації, якою США ще не ділилися з європейськими урядами. За словами чиновників, знайомих з думкою адміністрації, вони підкріплені загальнодоступними доказами.

Теми: НАТОУкраїнаРосіязброякордон


powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Єрмак не може керувати розвідкою": в ОП відреагували на розслідування Bellingcat

Петраков став головним тренером збірної України

Новини 17 листопада: розслідування Bellingcat, підвищення проїзду в Києві відклали

Комітет Генасамблеї ООН підтримав проєкт посиленої кримської резолюції: хто як голосував

Ціни на проїзд у Києві не змінять до весни: Кличко пообіцяв і звинуватив уряд

У розслідуванні Bellingcat пояснюють, чому Єрмак "переніс" спецоперацію

Усі новини...
НАТО
Столтенберг: У НАТО немає консенсусу для повноправного членства України
Криза на кордоні: Польща обговорює з Литвою і Латвією запуск статті 4 договору про НАТО
У НАТО закликали Білорусь припинити створення штучної кризи на кордонах
Останні новини
01:41
ООН: "ІДІЛ" тепер присутня майже у всіх афганських провінціях
00:40
Стан Саакашвілі критичний — група лікарів при обмудсмані Грузії
23:54
Біля кордону з Білоруссю проведуть масштабні навчання, а людей просять пильнувати чужинців
23:05
відеоПоярков потрапив у ДТП в Києві
22:41
Прем’єр Британії застеріг Кремль від військового авантюризму щодо України
22:26
"Єрмак не може керувати розвідкою": в ОП відреагували на розслідування Bellingcat
22:13
Новини економіки: звідки гроші на "тисячу Зеленського", БЕБ запрацює повноцінно
22:01
Петраков став головним тренером збірної України
21:40
У МЗС розповіли ключові деталі нової посиленої кримської резолюції в ООН
21:25
Уряд змінив вимоги до індивідуальних номерних знаків на авто
Усі новини...