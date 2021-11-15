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Генсек НАТО о возможности российского вторжения в Украину: важно не увеличивать напряжение

Понедельник, 15 ноября 2021, 13:33
Генсек НАТО о возможности российского вторжения в Украину: важно не увеличивать напряжение
ЕНС СТОЛТЕНБЕРГ, ФОТО NATO.INT

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия имеет значительные военные силы у границы с Украиной, однако призвал не спекулировать о возможности масштабного вторжения.

Об этом он заявил на пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

"Я не могу вдаваться в детали нашей разведки и я считаю, что сейчас важно не увеличивать напряжение. Но надо реально смотреть на вызовы, с которыми мы сталкиваемся. И мы видим большое военное наращивание России, мы видим необычную концентрацию войск и мы знаем, что Россия ранее уже использовали эти силы для проведения агрессивных действий против Украины", – сказал Столтенберг.

Он добавил, что часть этих войск уже и на территории Украины, в частности, в оккупированном Крыму.

"Также мы видим сепаратистов на Донбассе, который также является частью Украины, поддерживаемых Россией. Я не хочу спекулировать, но мы должны держать глаза открытыми относительно возможностей России для проведения потенциальной военной агрессии против Украины", - сказал генсек.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Соединенные Штаты поделились опасениями с европейскими союзниками, что Россия, возможно, рассматривает потенциальное вторжение в Украину на фоне усиления напряжения из-за мигрантов и поставок энергоносителей.

Считается, что оценки основаны на информации, которой США еще не делились с европейскими правительствами. По словам чиновников, знакомых с мнением администрации, они подкреплены общедоступными доказательствами.

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Темы: НАТОУкраинаРосcияоружиеграница
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