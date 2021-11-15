Три області почали втрачати ознаки "червоної зони"

Станом на 14 листопада в трьох з вісімнадцяти областей з червоним рівнем епіднебезпеки почали покращуватися показники завантаженості ліжок і появи нових хворих, що може дозволити згодом цим областям вийти із "червоної зони".

Джерело: дані МОЗ станом на 14 листопала, повідомлення Офіса президента про нараду

Деталі: До червоної зони потрапляє область, якщо 3 дні поспіль має перевищення по двох із трьох показниках: коефіцієнт виявлення випадків інфікування, рівень госпіталізації і завантаженість ліжок із киснем.

Згідно з даними МОЗ, в Луганській, Волинській і Херсонській областях наразі перевищено лише один із трьох показників.

На нараді за участі президента України у понеділок голова уряду Денис Шмигаль розповів, що Вінницька область за показниками захворюваності наближається до "червоної" зони.

Водночас Луганська й Херсонська області можуть бути переведені в "жовту" зону, якщо збережеться позитивна динаміка.

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Рішення щодо скасування червоного рівня ухвалюється Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у разі досягнення регіоном показників, які характеризують відсутність ознак, які б відповідали вказаному рівню.

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