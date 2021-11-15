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Три области начали терять признаки "красной зоны"

Понедельник, 15 ноября 2021, 15:10
Фото: Эльдар Сарахман

По состоянию на 14 ноября в трех из восемнадцати областей с красным уровнем эпиднебезопасности начали улучшаться показатели загруженности коек и появления новых больных, что может позволить впоследствии этим областям выйти из "красной зоны".

Источник: данные Минздрава по состоянию на 14 ноября, сообщение о совещании в Офисе президента

Детали: В красную зону попадает область, если 3 дня подряд имеет превышение по двум из трех показателям: коэффициент выявления случаев инфицирования, уровень госпитализации и загруженность кроватей с кислородом.

Согласно данным Минздрава, в Луганской, Волынской и Херсонской областях пока превышен только один из трех показателей.

На совещании с участием президента Украины в понедельник глава правительства Денис Шмигаль рассказал, что Винницкая область по показателям заболеваемости приближается к "красной" зоне.

В то же время, Луганская и Херсонская области могут быть переведены в "желтую" зону, если сохранится положительная динамика.

 

Решение об отмене красного уровня принимается Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в случае достижения регионом показателей, характеризующих отсутствие признаков, соответствующих указанному уровню.

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