Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Три области начали терять признаки "красной зоны"

Понедельник, 15 ноября 2021, 14:10
Три области начали терять признаки красной зоны
Фото: Эльдар Сарахман

По состоянию на 14 ноября в трех из восемнадцати областей с красным уровнем эпиднебезопасности начали улучшаться показатели загруженности коек и появления новых больных, что может позволить впоследствии этим областям выйти из "красной зоны".

Источник: данные Минздрава по состоянию на 14 ноября, сообщение о совещании в Офисе президента

Детали: В красную зону попадает область, если 3 дня подряд имеет превышение по двум из трех показателям: коэффициент выявления случаев инфицирования, уровень госпитализации и загруженность кроватей с кислородом.

Согласно данным Минздрава, в Луганской, Волынской и Херсонской областях пока превышен только один из трех показателей.

На совещании с участием президента Украины в понедельник глава правительства Денис Шмигаль рассказал, что Винницкая область по показателям заболеваемости приближается к "красной" зоне.

В то же время, Луганская и Херсонская области могут быть переведены в "желтую" зону, если сохранится положительная динамика.

 

Решение об отмене красного уровня принимается Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в случае достижения регионом показателей, характеризующих отсутствие признаков, соответствующих указанному уровню.

Знать больше: Covid-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
Последние новости
16:02
Залужный намекнул, что в 2024 война будет отличаться технологически
15:59
Цена войны: в Минфине назвали расходы на безопасность и оборону за 11 месяцев года
15:44
Главнокомандующий об электронных повестках: Мы рады любому способу, который обеспечит людей
15:43
Залужный о ротации каждые полгода: Увеличьте боекомплект бойцов в два раза для этого
15:23
Пашинян упрекнул Путина и Лукашенко в "политизации" ЕАЭС
15:10
Залужный объяснил, почему не актуально оперировать для мобилизации 2 и 3 группами инвалидности
14:59
Компания "Д.Трейдинг" Ахметова начала торговать зерном
14:54
Главнокомандующий ВСУ: Вопрос отсрочек от мобилизации не в моей компетенции
14:54
В КГГА ответили на петицию об установке валидаторов в маршрутках
14:50
Тайвань расширил санкции против России и Беларуси
Все новости...
Реклама: