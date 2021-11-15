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У Польщі затримали українця за вандалізм щодо пам'ятника Пілсудському

Понеділок, 15 листопада 2021, 15:41
фото - Газета виборча

Польські поліціянти затримали одного з виконавців акту вандалізму щодо пам’ятника Юзефу Пілсудському та Легіонової четвірки у Кракові.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише RMF24.

За даними джерел, метою нападу було посіяти розбрат між поляками та українцями.

Як зазначається, за день до паплюження пам’ятника до Кракова прибуло кілька людей. Вночі вони пофарбували постамент і одразу виїхали з Кракова.

Поліцейським вдалося відшукати та затримати одного з зловмисників. Він громадянин України і нині перебуває під арештом. Чоловік стверджує, що нібито отримав "наказ" зруйнувати пам’ятник Юзефу Пілсудському до 11 листопада, тобто до Дня незалежності Польщі.

Другий зловмисник перебуває в розшуку і, ймовірно, вже покинув Польщу. Розслідуванням у цій справі, крім поліції, займається також Агентство внутрішньої безпеки.

На постаменті пам’ятника маршалу Юзефу Пілсудському в ніч з 5 на 6 листопада була намальована літера "N". Чотири легіонери були пофарбовані в синьо-жовтий колір. Це кольори українського прапора у зворотному порядку.

Також на місці правоохоронці виявили шматок картону з написом українською "Польща не тільки для панів". Однак це не означає, що вандал – українець, повідомили тоді в поліції.

Варто зазначити, що посольство України в Польщі відразу засудило акт вандалізму, розцінивши його як провокацію, спрямовану на погіршення добросусідських стосунків між Україною та Польщею.

Теми: Польща


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