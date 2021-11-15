Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Польше задержан украинец за вандализм против памятника Пилсудскому

Понедельник, 15 ноября 2021, 14:41
В Польше задержан украинец за вандализм против памятника Пилсудскому
фото - Газета выборча

Польские полицейские задержали одного из исполнителей акта вандализма в отношении памятника Юзефу Пилсудскому и Легионовой четверки в Кракове.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет RMF24.

По данным источников, целью нападения было посеять раздор между поляками и украинцами.

Как отмечается, за день до осквернения памятника в Краков прибыло несколько человек. Ночью они разрисовали постамент и сразу уехали из Кракова.

Полицейским удалось отыскать и задержать одного из злоумышленников. Он гражданин Украины и находится под арестом. Мужчина утверждает, что якобы получил "приказ" разрушить памятник Юзефу Пилсудскому до 11 ноября, то есть ко Дню независимости Польши.

Второй злоумышленник находится в розыске и, вероятно, уже покинул Польшу. Расследованием по этому делу, кроме полиции, занимается также Агентство внутренней безопасности.

На постаменте памятника маршалу Юзефу Пилсудскому в ночь с 5 на 6 ноября была нарисована буква "N". Четыре легионера были окрашены в сине-желтый цвет. Это цвета украинского флага в обратном порядке.

Также на месте правоохранители обнаружили кусок картона с надписью "Польша не только для панов". Однако это не значит, что вандал – украинец, сообщили в полиции.

Следует отметить, что посольство Украины в Польше сразу осудило акт вандализма, расценив его как провокацию, направленную на ухудшение добрососедских отношений между Украиной и Польшей.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Польша
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
Польша
Глава МИД Польши обещает "адекватный" ответ на возможный удар России по ЗАЭС
Британия и Польша выступили за ускоренное вступление Украины в НАТО
ЕС указал на недостатки с верховенством права в Польше и Венгрии
Последние новости
16:02
Залужный намекнул, что в 2024 война будет отличаться технологически
15:59
Цена войны: в Минфине назвали расходы на безопасность и оборону за 11 месяцев года
15:44
Главнокомандующий об электронных повестках: Мы рады любому способу, который обеспечит людей
15:43
Залужный о ротации каждые полгода: Увеличьте боекомплект бойцов в два раза для этого
15:23
Пашинян упрекнул Путина и Лукашенко в "политизации" ЕАЭС
15:10
Залужный объяснил, почему не актуально оперировать для мобилизации 2 и 3 группами инвалидности
14:59
Компания "Д.Трейдинг" Ахметова начала торговать зерном
14:54
Главнокомандующий ВСУ: Вопрос отсрочек от мобилизации не в моей компетенции
14:54
В КГГА ответили на петицию об установке валидаторов в маршрутках
14:50
Тайвань расширил санкции против России и Беларуси
Все новости...
Реклама: