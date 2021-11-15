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За час "перемир'я" у заручники ОРДЛО потрапили 70 українців – Денісова

Понеділок, 15 листопада 2021, 14:45
За час перемир'я у заручники ОРДЛО потрапили 70 українців – Денісова
Концтабір “Ізоляція” в Донецьку, фото з Telegram "Донецкий тракторист"

Українській стороні відомо про 301 громадянина України, який був незаконно "засуджений" і утримується в місцях несвободи у так званих "ДНР" та "ЛНР", ще 258 громадян вважаються зниклими безвісти. 

Джерело: уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова в інтерв'ю проєкту "Специальный репортаж" телеканалу "Дом

Пряма мова: "Якщо ми говоримо про тих громадян, які були взяті в полон, "засуджені" з "шпигунства" щодо України, то за період війни – це 301 громадянин України. З них: 30 жінок, 44 військовослужбовці.

Ми не про всіх можемо знати. Ми можемо знати про тих людей, з якими є зв'язок у їхніх родичів. Але у нас є ті, з якими ми не маємо зв'язку. Ми вважаємо, що вони там знаходяться. Бо одного разу підтвердять, що там є цей громадянин, вдруге – не підтвердять…

За період перемир'я (з 27 липня 2020 року – ред.) список громадян України, які потрапили до в'язниць (в ОРДЛО – ред.), збільшився на 70 осіб. І процес триває, їх уже 301 людина. Щодня ми бачимо, що щось відбувається. Когось взяли, потім випустили, потім знову взяли".

Деталі: Крім того, 258 громадян України перебувають у списках зниклих безвісти на непідконтрольній українській владі частині Донбасу. Хтось із них також може перебувати у місцях несвободи.

За словами Денісової, "забуття – гірше зради". Найменша звістка, що хтось когось бачив у в'язниці, "на підвалі" дає надію, що ця людина жива – і її одразу вносять до списків. 

"У нашій практиці є таке, що 8 людей ми розшукали та включили до списків на обмін", – повідомила омбудсмен

Вона наголосила, що в ОРДЛО громадян України можуть саджати у в'язницю за позицію проти окупації, за інакодумство, можуть вибивати "свідчення". 

Нагадаємо: 27 липня 2020 року набули чинності домовленості про припинення вогню на Донбасі, які були досягнуті у межах Тристоронньої контактної групи. Де-юре ці домовленості діють і досі, проте де-факто вони порушуються.

Із 27 липня 2020 року до 14 жовтня 2021 року режим повного та всеосяжного припинення вогню було порушено не менше ніж 64 414 разів, постраждали 87 мирних жителів.

"Українська правда" в Threads

Теми: заручникиполоненіОРДЛОДонбасомбудсмен
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