За время "перемирия" в заложники ОРДЛО попали 70 украинцев – Денисова

Украинской стороне известно о 301 гражданине Украины, который был незаконно "осужден" и содержится в местах несвободы в так называемых "ДНР" и "ЛНР", еще 258 граждан числятся пропавшими без вести.

Источник: уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в интервью проекту "Специальный репортаж" телеканала "Дом"

Прямая речь: "Если мы говорим о тех гражданах, которые были взяты в плен, "осуждены" за "шпионаж" в отношении Украины, то за период войны – это 301 гражданин Украины. Из них: 30 женщин, 44 военнослужащих".

Мы не обо всех можем знать. Мы можем знать о тех людях, с которыми есть связь у их родственников. Но у нас есть те, с которыми у нас нет связи. Мы считаем, что они там находятся. Потому что один раз подтвердят, что там есть этот гражданин, второй раз – не подтвердят…

За период перемирия (с 27 июля 2020 – ред.) список граждан Украины, попавших в тюрьмы (в ОРДЛО – ред.), увеличился на 70 человек. И процесс продолжается, их уже 301 человек. Каждый день мы видим, что что-то происходит. Кого-то взяли, потом выпустили, потом снова взяли".

Детали: Кроме того, 258 граждан Украины находятся в списках пропавших без вести на неподконтрольной украинским властям части Донбасса. Кто-то из них может находиться в местах несвободы.

По словам Денисовой, "забвение – хуже предательства". Наименьшее известие, что кто-то кого-то видел в тюрьме, "на подвале" дает надежду, что этот человек жив – и его сразу вносят в списки.

"В нашей практике есть такое, что 8 человек мы разыскали и включили в списки на обмен", – сообщила омбудсмен

Она подчеркнула, что в ОРДЛО граждан Украины могут сажать в тюрьму за позицию против оккупации, за инакомыслие, могут выбивать "показания".

Напомним: 27 июля 2020 года вступили в силу договоренности о прекращении огня на Донбассе, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы. Де-юре эти договоренности действуют до сих пор, однако де-факто они нарушаются.

С 27 июля 2020 года по 14 октября 2021 года режим полного и всеобъемлющего прекращения огня был нарушен не менее 64 414 раз, пострадали 87 мирных жителей.