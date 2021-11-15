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Під нові санкції ЄС за міграційну кризу, створену Білоруссю, потраплять 30-40 осіб і організацій - ЗМІ

Понеділок, 15 листопада 2021, 14:51

Під нові санкції Європейського Союзу проти білоруського режиму у зв’язку з міграційною кризою на кордоні потраплять від 30 до 40 осіб та організацій.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

Як відомо, глави МЗС Євросоюзу на зустрічі в понеділок обговорюють розширення санкцій щодо Мінська через загострення міграційної кризи на кордонах Польщі та Литви.

"Дискусія щодо Білорусі між міністрами закордонних справ Євросоюзу завершилася. Є політична підтримка нового пакету санкцій. Остаточні деталі ще доведеться опрацювати, але очікується, що під санкціями будуть близько 30-40 осіб та організацій", - розповів журналіст у своєму Twitter.

Як повідомлялося, у понеділок, 15 листопада, міністри закордонних справ країн Європейського союзу затвердили критерії нових санкцій, які вводяться щодо осіб і організацій, пов'язаних зі створенням міграційної кризи на кордоні Білорусі та Польщі.

Раніше ЗМІ повідомляли, що під санкції можуть потрапити глава МЗС Білорусі Володимир Макей та білоруська авіакомпанія "Белавіа", а також головний аеропорт країни

ЄС також розглядає шостий санкційний пакет, який може включати наказ для фірм ЄС про припинення постачання до національного аеропорту Мінська, повідомили два дипломати.

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Теми: БілорусьсанкціїміграціякордонЄС
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