Под новые санкции ЕС за миграционный кризис, созданный Беларусью, попадут 30-40 человек и организаций - СМИ

Под новые санкции Европейского Союза против белорусского режима в связи с миграционным кризисом на границе попадут от 30 до 40 человек и организаций.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

Как известно, главы МИД Евросоюза на встрече в понедельник обсуждают расширение санкций в отношении Минска.

"Дискуссия по Беларуси между министрами иностранных дел Евросоюза завершилась. Есть политическая поддержка нового пакета санкций. Окончательные детали еще предстоит проработать, но ожидается, что под санкциями будут около 30-40 человек и организаций", - рассказал журналист в своем Twitter.

Как сообщалось, в понедельник, 15 ноября, министры иностранных дел стран Европейского Союза утвердили критерии новых санкций, вводимых в отношении лиц и организаций, связанных с созданием миграционного кризиса на границе Беларуси и Польши.

Ранее СМИ сообщали, что под санкции могут попасть глава МИД Беларуси Владимир Макей и белорусская авиакомпания "Белавиа", а также главный аэропорт страны.

ЕС также рассматривает шестой санкционный пакет, который может включать приказ для фирм ЕС о прекращении поставок в национальный аэропорт Минск, сообщили два дипломата.