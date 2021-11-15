Кулеба озвучив три очікування України від формату "Східного партнерства"

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що в історії існування формату ЄС "Східного партнерства" настав вирішальний момент.

Про це міністр сказав, прибувши на зустріч в Брюсселі за участі глав МЗС ЄС та країн "Східного партнерства", повідомляє "Європейська правда".

"Або за результатами цього ювілейного саміту (відбудеться в грудні - Ред.) "Східне партнерство" вийде на новий виток розвитку, або воно залишиться як формат, але буде все складніше пов’язувати з ним якісь конкретні надії та прагматичні очікування", - сказав Кулеба.

Міністр наголосив, що Україна завжди наполягала і буде наполягати, що "Східне партнерство" доповнює двосторонній трек інтеграції України до ЄС, а не становить альтернативу для нього.

Кулеба озвучив три очікування України від подальшого функціонування формату.

"Ми хочемо, по-перше, щоб ЄС чітко задекларував свою амбіцію щодо розвитку відносин з учасниками "Східного партнерства", тобто куди ми рухаємося.

Друге: щоб Європейський Союз визнав "Асоційоване тріо" України, Грузії та Молдови і повноцінне застосування до цих країн принципу "більше за більше".

Третє, і, напевне, з точки зору стратегії найголовніше: ми хочемо, щоб країни Європейського Союзу не дивилися на нас, на Україну, Молдову і Грузію, і на розвиток відносин з нами, через призму їхнього бачення Росії і російської політики. Ми - три самодостатні країни, які мають чіткі амбіції і чіткі зобов’язання з ЄС, і наші відносини є цінними самі по собі", - заявив міністр.

Раніше повідомлялося, що в Офісі президента хочуть додатково до декларації саміту "Східного партнерства" підготувати окрему заяву "Асоційованого тріо".

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