Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кулеба озвучил три ожидания Украины от формата "Восточного партнерства"

Понедельник, 15 ноября 2021, 15:31
Кулеба озвучил три ожидания Украины от формата Восточного партнерства
ФОТО С FACEBOOK КУЛЕБЫ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в истории существования формата ЕС "Восточное партнерство" наступил решающий момент.

Об этом министр сказал, прибыв на встречу в Брюсселе с участием глав МИД ЕС и стран "Восточного партнерства", сообщает "Европейская правда".

"Или по результатам этого юбилейного саммита (состоятся в декабре – Ред.) "Восточное партнерство" выйдет на новый виток развития, или оно останется как формат, но будет все сложнее связывать с ним какие-то конкретные надежды и прагматические ожидания", - сказал Кулеба.

Министр подчеркнул, что Украина всегда настаивала и будет настаивать, что "Восточное партнерство" дополняет двусторонний трек интеграции Украины в ЕС, а не представляет альтернативу для него.

Кулеба озвучил три ожидания Украины от дальнейшего функционирования формата.

"Мы хотим, во-первых, чтобы ЕС четко задекларировал свою амбицию по развитию отношений с участниками "Восточного партнерства", то есть куда мы двигаемся.

Второе: чтобы Европейский Союз признал "Ассоциированное трио" Украины, Грузии и Молдовы и полноценное применение к этим странам принципа "больше, чем больше".

Третье, и, наверное, с точки зрения стратегии самое главное: мы хотим, чтобы страны Европейского Союза не смотрели на нас, на Украину, Молдову и Грузию, и на развитие отношений с нами через призму их видения России и российской политики. Мы - три самодостаточных страны, которые имеют четкие амбиции и четкие обязательства с ЕС, и наши отношения ценны сами по себе", - заявил министр.

Ранее сообщалось, что в Офисе президента хотят дополнительно к декларации саммита "Восточного партнерства" подготовить отдельное заявление "Ассоциированного трио".

Читайте подробнее: "Разделенное трио: как Молдова, Грузия и Украина ищут свои пути для сближения с ЕС".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кулеба ДмитрийУкраинамеждународные отношенияМИД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
Кулеба Дмитрий
Кулеба: Думаю, РФ придумывает новый план по ЗАЭС
Кулеба: Публикации в СМИ о "медленном наступлении" не влияют на помощь Украине
Учения на F-16 должны были начаться еще в июне, "график начинает сдвигаться" - Кулеба
Последние новости
16:02
Залужный намекнул, что в 2024 война будет отличаться технологически
15:59
Цена войны: в Минфине назвали расходы на безопасность и оборону за 11 месяцев года
15:44
Главнокомандующий об электронных повестках: Мы рады любому способу, который обеспечит людей
15:43
Залужный о ротации каждые полгода: Увеличьте боекомплект бойцов в два раза для этого
15:23
Пашинян упрекнул Путина и Лукашенко в "политизации" ЕАЭС
15:10
Залужный объяснил, почему не актуально оперировать для мобилизации 2 и 3 группами инвалидности
14:59
Компания "Д.Трейдинг" Ахметова начала торговать зерном
14:54
Главнокомандующий ВСУ: Вопрос отсрочек от мобилизации не в моей компетенции
14:54
В КГГА ответили на петицию об установке валидаторов в маршрутках
14:50
Тайвань расширил санкции против России и Беларуси
Все новости...
Реклама: