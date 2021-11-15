У Польщі показали нові відео з прикордонного переходу, де скупчилися 3,5 тисячі мігрантів

Поліція Польщі повідомила, що білоруси зібрали на прикордонному переході в Кузьниці близько 3,5 тисяч мігрантів.

Про це розповів речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

Як повідомлялося, велика група мігрантів на кордоні з Польщею у понеділок зранку вийшла до білоруського пункту пропуску "Брузгі", який межує з польським пунктом пропуску "Кузьниця".

"За даними польської поліції, білоруси зібрали близько 3,5 тисяч мігрантів на закритому прикордонному переході в Кузьниці", - розповів він, опублікувавши відео з КПП.

🔴 Coraz większa grupa migrantów zbiera się na przejściu granicznym w #Kuźnica. pic.twitter.com/UMUAyVohDG — MSWiA (@MSWiA_GOV_PL) November 15, 2021

Поліція Підляського воєводства опублікувала кадри з поліцейського гелікоптера, на яких видно поодинокі намети і вогнища, розпалені мігрантами поблизу прикордонного переходу, та значну територію, на якій розмістилися люди.

"На прикордонному переході в Кузьниці збирається все більше мігрантів", - інформує у своєму Twitter міністерство внутрішніх справ Польщі.

Obecna sytuacja widziana z pokładu policyjnego śmigłowca.#NaStrazyGranicy pic.twitter.com/WTrKiOv5S8 — podlaska Policja (@podlaskaPolicja) November 15, 2021

Речниця прикордонної служби Польщі Ганна Міхальська наголосила, що кількість спроб нелегально перетнути білорусько-польський кордон падає, проте тактика мігрантів змінюється. У більшості випадків це спроби великих груп силою проникнути в Польщу.

Прикордонний перехід "Брузги-Кузьниця" був закритий із початком міграційної кризи.

Нагадаємо, Європейський союз затвердив критерії нових санкцій, які вводяться щодо осіб і організацій, пов'язаних зі створенням міграційної кризи на кордоні Білорусі та Польщі.