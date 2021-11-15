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В Польше показали новые видео с пограничного перехода, где скопилось 3,5 тысячи мигрантов

Понедельник, 15 ноября 2021, 16:05
В Польше показали новые видео с пограничного перехода, где скопилось 3,5 тысячи мигрантов
фото: Zerkalo.io новости

Полиция Польши сообщила, что белорусы собрали на пограничном переходе в Кузнице около 3,5 тысячи мигрантов.

Об этом рассказал спикер министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

Как сообщалось, большая группа мигрантов на границе с Польшей в понедельник утром вышла к белорусскому пункту пропуска "Брузги", граничащему с польским пунктом пропуска "Кузьница".

"По данным польской полиции, белорусы собрали около 3,5 тысячи мигрантов на закрытом пограничном переходе в Кузьнице", - рассказал он, опубликовав видео с КПП.

Полиция Подляского воеводства опубликовала кадры из полицейского вертолета, на которых видны единичные палатки и костры, разожженные мигрантами вблизи пограничного перехода, и значительную территорию, на которой разместились люди.

"На пограничном переходе в Кузьнице собирается все больше мигрантов", - сообщает в своем Twitter министерство внутренних дел Польши.

Представитель пограничной службы Польши Анна Михальска подчеркнула, что количество попыток нелегально пересечь белорусско-польскую границу падает, однако тактика мигрантов меняется. В большинстве случаев это попытки больших групп силой проникнуть в Польшу.

Пограничный переход "Брузги-Кузьница" был закрыт с началом миграционного кризиса.

Напомним, Европейский Союз утвердил критерии новых санкций, вводимых в отношении лиц и организаций, связанных с созданием миграционного кризиса на границе Беларуси и Польши.

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Темы: ПольшамиграцияБеларусьграница
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