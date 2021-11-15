Двом фіскалам на Тернопільщині дали по 8 років тюрми через хабар  

Двох посадовців фіскальної служби у Тернопільській області засудили до 8 років позбавлення волі за вимагання 400 тисяч гривень хабара.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: Тернопільський міськрайонний суд засудив начальника Збаразького відділення Кременецької ОДПІ та головного ревізора-інспектор відділу перевірок платників основних галузей економіки управління аудиту ДФС на Тернопільщині.

Посадовців визнали винними в пособництві та одержанні хабара у великому розмірі, поєднаному з вимаганням і складанні неправдивого документа (ч.5 ст.27 ч.4 ст.368, ч.4 ст.368, ч.1 ст.366 ККУ).

Зокрема, посадовці ДФС з серпня по жовтень 2017 року вимагали від керівництва приватного агропромислового підприємства 400 тис. грн хабара за невнесення до акту перевірки виявлених порушень та застосування мінімальних санкцій.

Начальнику відділення призначили покарання у вигляді 8 років і 2 місяців позбавлення волі.

Його також позбавили права 3 роки обіймати посади у держвладі з конфіскацією майна.

Державного ревізора засудили до 8 років позбавлення волі з позбавленням права 2 роки обіймати посади у владі з конфіскацією майна.

Також ревізора оштрафували на 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.