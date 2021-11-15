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Двум фискалам в Тернопольской области дали по 8 лет тюрьмы из-за взятки

Понедельник, 15 ноября 2021, 18:34
фото: pixabay

Двух чиновников фискальной службы в Тернопольской области приговорили к 8 годам лишения свободы из-за вымогательства 400 тысяч гривен взятки.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: Тернопольский горрайонный суд приговорил начальника Збаражского отделения Кременецкой ОГНИ и главного ревизора-инспектора отдела проверок плательщиков основных отраслей экономики управления аудита ГФС в Тернопольской области.

Чиновники признаны виновными в пособничестве и получении взятки в крупном размере, сопряженном с вымогательством и составлении ложного документа (ч.5 ст.27 ч.4 ст.368, ч.4 ст.368, ч.1 ст.366 УКУ).

В частности, чиновники ГФС с августа по октябрь 2017 год требовали от руководства частного агропромышленного предприятия 400 тыс. грн взятки за невнесение в акт проверки выявленных нарушений и применение минимальных санкций.

Начальнику отделения назначили наказание в виде 8 лет и 2 месяцев лишения свободы.

Его также лишили права 3 года занимать должности в госвласти с конфискацией имущества.

Государственный ревизор приговорен к 8 годам лишения свободы с лишением права 2 года занимать должности во власти с конфискацией имущества.

Также ревизора оштрафовали на 250 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Украинская правда
Темы: Тернопольская областьвзяткаФискальная службасуд
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