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Кулеба: Франція і Німеччина пообіцяли важкі наслідки для Росії у разі широкомасштабної війни

Понеділок, 15 листопада 2021, 20:36
кулеба, фото МЗС

Міністри закордонних справ Німеччини та Франції на зустрічі в Брюсселі запевнили главу МЗС Дмитра Кулебу, що Росія зіткнеться з "дуже важкими наслідками" у разі широкомасштабної війни проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це міністр сказав, спілкуючись з журналістами після зустрічі з главами МЗС Франції і Німеччини в Брюсселі.

"Франція та Німеччина запевнили мене, що у разі, якщо Росія наважиться на широкомасштабну військову операцію проти України, це матиме для неї дуже важкі наслідки", - сказав Кулеба.

За його словами, дипломати домовились, що з Росією "буде проведена комунікація", щоб "демотивувати її від будь-яких агресивних дій".

На зустрічі йшлося про те, що конкретно можуть зробити партнери України для стримування Росії від вчинення агресивних дій - в тому числі щодо конкретних наслідків для російської економіки, зазначив міністр. Утім, він не уточнив, про які конкретно заходи йшлося.

"Це все ми побачимо у реальному житті. Залиште простір для домовленостей", - зауважив він. 

Кулеба також сказав, що на зустрічі з колегами йому було важливо побачити, що Франція і Німеччина "дуже чітко розуміють, хто що робить, і що саме Росія зараз ескалує ситуацію у різних сферах".

За його словами, вони готові координувати свої дії між собою, а також з іншими країнами, які не входять до Нормандського формату, щоб стримати агресивні дії Росії.

Міністри також домовились продовжити працювати над організацією зустрічі глав МЗС Нормандського формату.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив 15 листопада, що Росія має значні військові сили біля кордону з Україною, проте закликав не спекулювати щодо можливості масштабного вторгнення.

Теми: Кулеба ДмитроНімеччинаФранціяПутінвійна


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