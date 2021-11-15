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Кулеба: Франция и Германия пообещали тяжелые последствия для России в случае широкомасштабной войны

Понедельник, 15 ноября 2021, 19:36
Кулеба: Франция и Германия пообещали тяжелые последствия для России в случае широкомасштабной войны
кулеба, фото МИД

Министры иностранных дел Германии и Франции на встрече в Брюсселе заверили главу МИД Дмитрия Кулебу, что Россия столкнется с "очень тяжелыми последствиями" в случае широкомасштабной войны против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом министр сказал, общаясь с журналистами после встречи с главами МИД Франции и Германии в Брюсселе.

"Франция и Германия заверили меня, что в случае, если Россия решится на широкомасштабную военную операцию против Украины, это будет иметь для нее очень тяжелые последствия", - сказал Кулеба.

По его словам, дипломаты договорились, что с Россией "будет проведена коммуникация", чтобы "демотивировать ее от любых агрессивных действий".

На встрече говорилось, что конкретно могут сделать партнеры Украины для сдерживания России от совершения агрессивных действий - в том числе по конкретным последствиям для российской экономики, отметил министр. Впрочем, он не уточнил, о каких конкретно мерах шла речь.

"Это все мы увидим в реальной жизни. Оставьте простор для договоренностей", - заметил он.

Кулеба также сказал, что на встрече с коллегами ему было важно увидеть, что Франция и Германия "очень ясно понимают, кто что делает, и что именно Россия сейчас эскалирует ситуацию в разных сферах".

По его словам, они готовы координировать свои действия между собой, а также с другими странами, не входящими в Нормандский формат, чтобы сдержать агрессивные действия России.

Министры также договорились продолжить работу над организацией встречи глав МИД Нормандского формата.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил 15 ноября, что у России есть значительные военные силы у границы с Украиной, однако призвал не спекулировать о возможности масштабного вторжения.

Темы: Кулеба ДмитрийГерманияФранцияПутинвойна
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