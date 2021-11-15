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Німецький регулятор допустив "Нафтогаз" до сертифікації оператора "Північного потоку-2"

Понеділок, 15 листопада 2021, 21:29

НАК "Нафтогаз України" візьме участь у процедурі сертифікації оператора "Північного потоку-2".

Про це повідомив голова правління НАК  "Нафтогаз України" Юрій Вітренко у Facebook у понеділок, пише "Європейська правда".

"​​Таке рішення сьогодні прийняв німецький регулятор BNetzA. Ми готові надати свої аргументи, чому Nord Stream AG не може бути сертифіканований без його повної відповідності європейському енергетичному законодавству", – зазначив Вітренко.

За його словами, залучення "Нафтогазу" до процесу також дозволить дізнатися більше про аргументи Nord Stream AG, що означатиме більшу прозорість процесу.

"Це важливо, адже саме BNetzA остаточно визначить, чи буде газопровід введено в експлуатацію та за яких умов", - сказав Вітренко. 

За його словами, НАК  "Нафтогаз України" готовий надати свою юридичну позицію найближчим часом. 

"BNetzA може приймати рішення щодо сертифікації оператора "Північного потоку-2" до 8 січня 2022 року. Ми сподіваємося, що наші аргументи в цьому процесі будуть почуті і враховані", - додав він. 

Своєю чергою, Оператор ГТС України згодом повідомив, що агентство BNetzA визнало його особливу роль в процесі сертифікації газопроводу "Північний потік-2" та задовольнило його заявку щодо участі у процедурі.

"Німецький регулятор зазначив: "Оператор ГТС України має особливе розуміння наслідків, які може мати використання різних транзитних маршрутів з Росії", - йдеться у повідомленні.

Раніше президент РФ Владімір Путін заявив про готовність почати поставки газу по "Північному потоку-2" наступного дня після отримання відповідного дозволу від німецького регулятора.

Втім, повідомлялося, що сертифікація "Північного потоку-2" може затягнутися до травня наступного року.

Польська нафтогазова компанія PGNiG вже представила свою позицію в рамках процедури сертифікації оператора "Північного потоку-2", у якій підкреслила загрози для безпеки поставок газу до Європейського Союзу.

Детальніше про наслідки кризи читайте у статті "Російський газовий шантаж: що змінить для України та ЄС нова енергетична криза"

Теми: Північний потік-2


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