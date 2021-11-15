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Немецкий регулятор допустил "Нафтогаз" к сертификации оператора "Северного потока-2"

Понедельник, 15 ноября 2021, 21:29

НАК "Нафтогаз Украины" примет участие в процедуре сертификации оператора "Северного потока-2".

Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в Facebook в понедельник, пишет "Европейская правда".

"Такое решение сегодня принял немецкий регулятор BNetzA. Мы готовы предоставить свои аргументы, почему Nord Stream AG не может быть сертифицирован без его полного соответствия европейскому энергетическому законодательству", – отметил Витренко.

По его словам, вовлечение "Нафтогаза" в процесс также позволит узнать больше об аргументах Nord Stream AG, что будет означать большую прозрачность процесса.

"Это важно, ведь именно BNetzA окончательно определит, будет ли газопровод введен в эксплуатацию и при каких условиях", - сказал Витренко.

По его словам, НАК "Нафтогаз Украины" готов предоставить свою юридическую позицию в ближайшее время.

"BNetzA может принимать решение о сертификации оператора "Северного потока-2" до 8 января 2022 года. Мы надеемся, что наши аргументы в этом процессе будут услышаны и учтены", – добавил он.

В свою очередь Оператор ГТС Украины позже сообщил, что агентство BNetzA признало его особую роль в процессе сертификации газопровода "Северный поток-2" и удовлетворило его заявку об участии в процедуре.

"Немецкий регулятор отметил: "Оператор ГТС Украины имеет особое понимание последствий, которые могут иметь использование различных транзитных маршрутов из России", - говорится в сообщении.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности начать поставки газа по "Северному потоку-2" на следующий день после получения соответствующего разрешения от германского регулятора.

Впрочем, сообщалось, что сертификация "Северного потока-2" может затянуться до мая следующего года.

Польская нефтегазовая компания PGNiG уже представила свою позицию в рамках процедуры сертификации оператора "Северного потока-2", в которой подчеркнула угрозы безопасности поставок газа в Европейский Союз.

Детальнее о последствиях кризиса читайте в статье: "Российский газовый шантаж: что изменит для Украины и ЕС новый энергетический кризис"

Темы: Северный поток-2
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