Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Немецкий регулятор допустил "Нафтогаз" к сертификации оператора "Северного потока-2"

Понедельник, 15 ноября 2021, 20:29

НАК "Нафтогаз Украины" примет участие в процедуре сертификации оператора "Северного потока-2".

Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в Facebook в понедельник, пишет "Европейская правда".

"Такое решение сегодня принял немецкий регулятор BNetzA. Мы готовы предоставить свои аргументы, почему Nord Stream AG не может быть сертифицирован без его полного соответствия европейскому энергетическому законодательству", – отметил Витренко.

По его словам, вовлечение "Нафтогаза" в процесс также позволит узнать больше об аргументах Nord Stream AG, что будет означать большую прозрачность процесса.

"Это важно, ведь именно BNetzA окончательно определит, будет ли газопровод введен в эксплуатацию и при каких условиях", - сказал Витренко.

По его словам, НАК "Нафтогаз Украины" готов предоставить свою юридическую позицию в ближайшее время.

"BNetzA может принимать решение о сертификации оператора "Северного потока-2" до 8 января 2022 года. Мы надеемся, что наши аргументы в этом процессе будут услышаны и учтены", – добавил он.

В свою очередь Оператор ГТС Украины позже сообщил, что агентство BNetzA признало его особую роль в процессе сертификации газопровода "Северный поток-2" и удовлетворило его заявку об участии в процедуре.

"Немецкий регулятор отметил: "Оператор ГТС Украины имеет особое понимание последствий, которые могут иметь использование различных транзитных маршрутов из России", - говорится в сообщении.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности начать поставки газа по "Северному потоку-2" на следующий день после получения соответствующего разрешения от германского регулятора.

Впрочем, сообщалось, что сертификация "Северного потока-2" может затянуться до мая следующего года.

Польская нефтегазовая компания PGNiG уже представила свою позицию в рамках процедуры сертификации оператора "Северного потока-2", в которой подчеркнула угрозы безопасности поставок газа в Европейский Союз.

Детальнее о последствиях кризиса читайте в статье: "Российский газовый шантаж: что изменит для Украины и ЕС новый энергетический кризис"

Темы: Северный поток-2
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
Северный поток-2
Следователи ФРГ и Швеции планируют завершить расследование по "Северным потокам" осенью - СМИ
ЦРУ предостерегало Украину от подрыва "Северных потоков" после предупреждения Нидерландов - СМИ
Зеленский прокомментировал материал WP о "плане Украины" по подрыву "Северных потоков"
Последние новости
16:06
Главнокомандующий ВСУ о планах России: Все делаем, чтобы адекватно реагировать
16:02
Залужный намекнул, что в 2024 году война будет отличаться технологически
15:59
Цена войны: в Минфине назвали расходы на безопасность и оборону за 11 месяцев года
15:44
Главнокомандующий об электронных повестках: Мы рады любому способу, который обеспечит нам людей
15:43
Залужный о ротации каждые полгода: Увеличьте боекомплект бойцов в два раза для этого
15:23
Пашинян упрекнул Путина и Лукашенко в "политизации" ЕАЭС
15:10
Залужный объяснил, почему не актуально оперировать для мобилизации 2 и 3 группами инвалидности
14:59
Компания "Д.Трейдинг" Ахметова начала торговать зерном
14:54
Главнокомандующий ВСУ: Вопрос отсрочек от мобилизации не в моей компетенции
14:54
В КГГА ответили на петицию об установке валидаторов в маршрутках
Все новости...
Реклама: