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"Небезпечне і безвідповідальне": США засудили Росію за випробування зброї в космосі

Понеділок, 15 листопада 2021, 23:49
Небезпечне і безвідповідальне: США засудили Росію за випробування зброї в космосі
фото: twitter

США засудили Росію за проведення "небезпечного і безвідповідального" випробування протисупутникової ракети, яке, на їхню думку, загрожує екіпажу на борту Міжнародної космічної станції (МКС).

Джерело: ВВС

Пряма мова речника Держдепартаменту США Неда Прайса: "Російська Федерація необережно провела руйнівне супутникове випробування протисупутникової ракети прямого підйому".

"Наразі в результаті випробувань було виявлено понад 1 500 уламків орбітального сміття, яке можна відстежити, і сотні тисяч шматочків дрібнішого орбітального сміття, які зараз загрожують інтересам усіх країн".

Деталі: Під час випробування був підірваний один із супутників Росії, що утворило уламки, які змусили екіпаж МКС сховатися в капсулах.

Зараз на борту станції знаходиться сім членів екіпажу – четверо американців, німець і двоє росіян.

Космічна станція обертається на висоті близько 420 км (260 миль).

Російське космічне агентство Роскосмос применшує інцидент.

"Орбіта об'єкта, який змусив сьогодні екіпаж переміститися в космічний корабель за стандартними процедурами, віддалилась від орбіти МКС. Станція знаходиться в зеленій зоні", – повідомило агентство у Twitter.

Проте Прайс сказав, що небезпека все-таки існує.

"Це випробування значно підвищить ризик для астронавтів на Міжнародній космічній станції, а також для наступних космічних польотів, – сказав він. – Небезпечна та безвідповідальна поведінка Росії ставить під загрозу довгострокову безпеку космічного простору і наочно демонструє, що заяви Росії щодо протидії зброї та дії у космосі є нечесними та лицемірними".

Речник Держдепу заявив, що США працюватимуть зі своїми партнерами та союзниками, "щоб відповісти на їхній (Росії – ред.) безвідповідальний вчинок".

Як зазначає видання, ситуація з космічним сміттям швидко погіршується. 64 роки космічної діяльності свідчать, що зараз близько мільйона уламків розміром від 1 см (0,4 дюйма) до 10 см хаотично пересуваються в космосі.

Вплив будь-якого з них може бути завершенням місії для метеорологічного або телекомунікаційного супутника.

У ряді країн є можливість знімати супутники з землі, включаючи США, Росію, Китай та Індію.

Випробування подібних ракет трапляються рідко, але завжди викликають осуд, оскільки забруднюють космічне середовище.

Коли Китай у 2007 році знищив один зі своїх відпрацьованих метеорологічних супутників, створив понад 2 тисячі частин сміття, яке можна відстежувати. Це сміття становить небезпеку для оперативних космічних місій, не в останню чергу і для самого Китаю.

Експерт з вивчення ситуації в космосі Браян Віден раніше заявив, що якщо підтвердиться, що Росія провела випробування, які становили загрозу МКС, таку поведінку можна назвати "безвідповідальною".

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАРосіякосмос
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