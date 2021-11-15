"Опасное и безответственное": США осудили Россию за испытание оружия в космосе

США осудили Россию за проведение "опасного и безответственного" испытания противоспутниковой ракеты, которое, по их мнению, угрожает экипажу на борту Международной космической станции (МКС).

Источник: ВВС

Прямая речь спикера Госдепартамента США Неда Прайса: "Российская Федерация неосторожно провела разрушительное спутниковое испытание противоспутниковой ракеты прямого подъема".

"В настоящее время в результате испытаний было обнаружено более 1 500 обломков орбитального мусора, который можно отследить, и сотни тысяч кусочков более мелкого орбитального мусора, который сейчас угрожают интересам всех стран".

Детали: Во время испытания был взорван один из спутников России, образовавший обломки, заставившие экипаж МКС укрыться в капсулах.

Сейчас на борту станции находится семь членов экипажа – четверо американцев, немец и двое россиян.

Космическая станция вращается на высоте около 420 км (260 миль).

Российское космическое агентство Роскосмос уменьшает инцидент.

"Орбита объекта, заставившего сегодня экипаж переместиться в космический корабль по стандартным процедурам, удалилась от орбиты МКС. Станция находится в зеленой зоне", – сообщило агентство в Twitter.

Однако Прайс сказал, что опасность все-таки существует.

"Это испытание значительно повысит риск для астронавтов на Международной космической станции, а также для последующих космических полетов, – сказал он. – Опасное и безответственное поведение России ставит под угрозу долгосрочную безопасность космического пространства и наглядно демонстрирует, что заявления России по противодействию оружию и действия в космосе нечестны и лицемерны".

Представитель Госдепа заявил, что США будут работать со своими партнерами и союзниками, "чтобы ответить на их (России – ред.) безответственный поступок".

Как отмечает издание, ситуация с космическим мусором быстро ухудшается. 64 года космической деятельности свидетельствуют, что сейчас около миллиона обломков размером от 1 см (0,4 дюйма) до 10 см хаотично передвигаются в космосе.

Воздействие любого из них может быть завершением миссии для метеорологического или телекоммуникационного спутника.

В ряде стран есть возможность снимать спутники с земли, включая США, Россию, Китай и Индию.

Испытания подобных ракет встречаются редко, но всегда вызывают осуждение, поскольку загрязняют космическую среду.

Когда Китай в 2007 году уничтожил один из своих отработанных метеорологических спутников, создал более 2 тысяч частей отслеживающего мусора. Этот мусор представляет опасность для оперативных космических миссий, не в последнюю очередь и самого Китая.

Эксперт по изучению ситуации в космосе Брайан Виден ранее заявил, что если подтвердится, что Россия провела испытания, представлявшие угрозу МКС, такое поведение можно назвать "безответственным".