Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Байден підписав закон про інфраструктуру на $1,2 трильйона

Вівторок, 16 листопада 2021, 00:22
Байден підписав закон про інфраструктуру на $1,2 трильйона
фото: twitter Байдена

Президент США Джо Байден підписав закон про інвестиції в інфраструктуру в розмірі 1,2 трлн доларів.

Джерело: ВВС, Укрінформ

Пряма мова Байдена: "Моє послання американському народу таке: Америка знову просувається вперед, і ваше життя зміниться на краще".

Деталі: Урочиста церемонія підписання відбулася в понеділок на галявині перед Білим домом.

Це найбільша федеральна інвестиція в інфраструктуру країни за десятиліття.

Очікується, що масштабний закон, який здобув двопартійну підтримку, сприятиме створенню додаткових робочих місць по всій країні та дозволить якісно поліпшити інфраструктуру Сполучених Штатів у період після пандемії.

Відтак, 550 мільярдів доларів із цих коштів заплановано витратити на ремонт доріг і мостів, а також на модернізацію міських транспортних систем і мережу пасажирських залізниць.

Ініціатива щодо інвестицій в інфраструктуру була внесена на розгляд Конгресу адміністрацією Байдена разом з іншим законопроєктом, який стосується соціальної підтримки та боротьби з кліматичними змінами на суму $1,75 трильйона.

Міністр фінансів США Джанет Єллен зазначила, що обидві ініціативи сприятимуть зменшенню інфляції, яка охопила країну на тлі коронакризи.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАБайденекономіка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Усі новини...
США
Вони їм потрібні – Байден про надання Україні касетних боєприпасів
Зеленський подякував Байдену за новий пакет військової допомоги
У Пентагоні пояснили, чому надають Україні касетні снаряди попри загрозу цивільним
Останні новини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
19:01
Добровольці в армії Естонії вивчатимуть досвід України в застосуванні дронів
18:57
Зеленський про збиття ракет: Patriot, NASAMS, Gepard працюють на відмінно
18:52
Сійярто просить не вірити "таблоїдам", які писали про приниження Орбана на саміті ЄС
18:40
Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї
18:31
За три місяці через суди на користь Міноборони зараховано понад 21 мільйон
18:15
Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"
Усі новини...
Реклама: