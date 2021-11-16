Байден підписав закон про інфраструктуру на $1,2 трильйона
Президент США Джо Байден підписав закон про інвестиції в інфраструктуру в розмірі 1,2 трлн доларів.
Пряма мова Байдена: "Моє послання американському народу таке: Америка знову просувається вперед, і ваше життя зміниться на краще".
Деталі: Урочиста церемонія підписання відбулася в понеділок на галявині перед Білим домом.
Це найбільша федеральна інвестиція в інфраструктуру країни за десятиліття.
Очікується, що масштабний закон, який здобув двопартійну підтримку, сприятиме створенню додаткових робочих місць по всій країні та дозволить якісно поліпшити інфраструктуру Сполучених Штатів у період після пандемії.
Відтак, 550 мільярдів доларів із цих коштів заплановано витратити на ремонт доріг і мостів, а також на модернізацію міських транспортних систем і мережу пасажирських залізниць.
Ініціатива щодо інвестицій в інфраструктуру була внесена на розгляд Конгресу адміністрацією Байдена разом з іншим законопроєктом, який стосується соціальної підтримки та боротьби з кліматичними змінами на суму $1,75 трильйона.
Міністр фінансів США Джанет Єллен зазначила, що обидві ініціативи сприятимуть зменшенню інфляції, яка охопила країну на тлі коронакризи.