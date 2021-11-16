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Байден підписав закон про інфраструктуру на $1,2 трильйона

Вівторок, 16 листопада 2021, 01:22
фото: twitter Байдена

Президент США Джо Байден підписав закон про інвестиції в інфраструктуру в розмірі 1,2 трлн доларів.

Джерело: ВВС, Укрінформ

Пряма мова Байдена: "Моє послання американському народу таке: Америка знову просувається вперед, і ваше життя зміниться на краще".

Деталі: Урочиста церемонія підписання відбулася в понеділок на галявині перед Білим домом.

Це найбільша федеральна інвестиція в інфраструктуру країни за десятиліття.

Очікується, що масштабний закон, який здобув двопартійну підтримку, сприятиме створенню додаткових робочих місць по всій країні та дозволить якісно поліпшити інфраструктуру Сполучених Штатів у період після пандемії.

Відтак, 550 мільярдів доларів із цих коштів заплановано витратити на ремонт доріг і мостів, а також на модернізацію міських транспортних систем і мережу пасажирських залізниць.

Ініціатива щодо інвестицій в інфраструктуру була внесена на розгляд Конгресу адміністрацією Байдена разом з іншим законопроєктом, який стосується соціальної підтримки та боротьби з кліматичними змінами на суму $1,75 трильйона.

Міністр фінансів США Джанет Єллен зазначила, що обидві ініціативи сприятимуть зменшенню інфляції, яка охопила країну на тлі коронакризи.

Теми: СШАБайденекономіка


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