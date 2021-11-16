Байден подписал закон об инфраструктуре на $1,2 триллиона
Президент США Джо Байден подписал закон об инвестициях в инфраструктуру в размере 1,2 трлн. долларов.
Прямая речь Байдена: "Мое послание американскому народу таково: Америка снова продвигается вперед, и ваша жизнь изменится к лучшему".
Детали: Торжественная церемония подписания состоялась в понедельник на лужайке перед Белым домом.
Это самая крупная федеральная инвестиция в инфраструктуру страны за десятилетие.
Ожидается, что получивший двухпартийную поддержку масштабный закон будет способствовать созданию дополнительных рабочих мест по всей стране и позволит качественно улучшить инфраструктуру Соединенных Штатов в период после пандемии.
Следовательно, 550 миллиардов долларов из этих средств запланировано потратить на дороги и мосты, а также на модернизацию городских транспортных систем и сеть железных дорог.
Инициатива об инвестициях в инфраструктуру была внесена на рассмотрение Конгресса администрацией Байдена вместе с другим законопроектом, касающимся социальной поддержки и борьбы с климатическими изменениями на сумму $1,75 триллиона.
Министр финансов США Джанет Йеллен отметила, что обе инициативы будут способствовать уменьшению инфляции, охватившей страну на фоне коронакризиса.