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Covid у світі: хворіє понад 19 млн осіб

Вівторок, 16 листопада 2021, 05:57
Covid у світі: хворіє понад 19 млн осіб
фото: Ельдар Сарахман

14 листопада у світі діагностували майже 426 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. У світі нараховують 19 278 395 осіб, хворих на Covid.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Найбільше нових випадків виявили у США, Британії, Росії.

Зокрема, у США зафіксували понад 70 тисяч, у Британії – понад 39 тисяч і в Росії – понад 38 тисячі нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Німеччина і Туреччина. Україна – на 9 місці.

У світі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують Росія, США, Україна.

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія, Росія, Німеччина.

За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія та Україна, Угорщина.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 230 189 133 особи. Наразі нараховується понад 19 млн активних випадків захворювання.

 

З початку пандемії підтверджено 5 121 992 смерті від COVID-19.

Українська правда
Теми: коронавірус
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