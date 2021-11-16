Covid у світі: хворіє понад 19 млн осіб
14 листопада у світі діагностували майже 426 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. У світі нараховують 19 278 395 осіб, хворих на Covid.
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: Найбільше нових випадків виявили у США, Британії, Росії.
Зокрема, у США зафіксували понад 70 тисяч, у Британії – понад 39 тисяч і в Росії – понад 38 тисячі нових інфікувань.
Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Німеччина і Туреччина. Україна – на 9 місці.
У світі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують Росія, США, Україна.
В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія, Росія, Німеччина.
За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія та Україна, Угорщина.
За весь час пандемії вилікувались від недуги 230 189 133 особи. Наразі нараховується понад 19 млн активних випадків захворювання.
З початку пандемії підтверджено 5 121 992 смерті від COVID-19.