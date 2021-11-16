Covid в мире: болеет более 19 млн человек

14 ноября в мире диагностировали почти 426 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. В мире насчитывают 19 278 395 человек, больных Covid.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Больше новых случаев обнаружили в США, Британии, России.

В частности, в США зафиксировали более 70 тысяч, в Британии – более 39 тысяч и в России – более 38 тысяч новых инфицирований.

Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Германия и Турция. Украина – на 9 месте.

В мире по суточной смертности от коронавируса лидируют Россия, США, Украина.

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Британия, Россия, Германия.

По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Украина, Венгрия.

За все время пандемии излечились от недуга 230 189 133 человека. В настоящее время насчитывается более 19 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 5 121 992 смерти от COVID-19.