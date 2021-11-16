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В Україні антирекорд смертей від Covid – 838 за добу

Вівторок, 16 листопада 2021, 07:29
В Україні антирекорд смертей від Covid – 838 за добу
Фото Ельдара Сарахмана, УП

За добу 15 листопада в Україні зафіксували 16 308 нових підтверджених випадків коронавірусу, 838 людей померли – це новий антирекорд смертей за добу, 2 264 особи були госпіталізовані, 21 914 особи одужали.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: Серед нових хворих 1 168 дітей і 327 медпрацівників.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дніпропетровській (1 635), Одеській (1 549), Запорізькій (1 084), Полтавській (1000) та у м. Києві (1 481).

Загалом з початку пандемії в Україні захворіли 3 244 749 осіб, 77 985 хворих померли, подолали вірус 2 664 373 особи.

За цей час було проведено 15 292 648 ПЛР-тестувань.

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда

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Теми: Українакоронавірус
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