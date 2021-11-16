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В Украине антирекорд смертей от Covid – 838 за сутки

Вторник, 16 ноября 2021, 07:29
В Украине антирекорд смертей от Covid – 838 за сутки
Фото Эльдара Сарахмана, УП

За сутки 15 ноября в Украине зафиксировали 16 308 новых подтвержденных случаев коронавируса, 838 человек умерли – это новый антирекорд за сутки, 2 264 человека были госпитализированы, 21 914 человек выздоровели.

Источник: данные Минздрава

Детали: Среди новых больных 1 168 детей и 327 медработников.

Больше всего случаев заболевания выявили в Днепропетровской (1 635), Одесской (1 549), Запорожской (1 084), Полтавской (1000) и в Киеве (1 481).

Всего с начала пандемии в Украине заболели 3 244 749 человек, 77 985 больных умерли, преодолели вирус 2 664 373 человека.

За это время было проведено 15 292 648 ПЦР-тестований.

Знать больше: Covid-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда

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Темы: Украинакоронавирус
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