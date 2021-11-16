Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Украине антирекорд смертей от Covid – 838 за сутки

Вторник, 16 ноября 2021, 08:29
Фото Эльдара Сарахмана, УП

За сутки 15 ноября в Украине зафиксировали 16 308 новых подтвержденных случаев коронавируса, 838 человек умерли – это новый антирекорд за сутки, 2 264 человека были госпитализированы, 21 914 человек выздоровели.

Источник: данные Минздрава

Детали: Среди новых больных 1 168 детей и 327 медработников.

Больше всего случаев заболевания выявили в Днепропетровской (1 635), Одесской (1 549), Запорожской (1 084), Полтавской (1000) и в Киеве (1 481).

Всего с начала пандемии в Украине заболели 3 244 749 человек, 77 985 больных умерли, преодолели вирус 2 664 373 человека.

За это время было проведено 15 292 648 ПЦР-тестований.

Знать больше: Covid-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: Украинакоронавирус
powered by lun.ua
Главное сегодня

"Ермак не может управлять разведкой": в ОП отреагировали на расследование Bellingcat

Петраков стал главным тренером сборной Украины

Новости 17 ноября: расследование Bellingcat, повышение проезда в Киеве отложили

Комитет Генассамблеи ООН поддержал проект усиленной крымской резолюции: кто как голосовал

Тарифы на проезд в Киеве не изменят до весны: Кличко пообещал и обвинил правительство

В расследовании Bellingcat объясняют, почему Ермак "перенес" спецоперацию

Все новости...
Украина
70% украинцев оценивают движение направления страны как неправильное – опрос
ЕСПЧ на два месяца отложил начало рассмотрения дела против РФ по Донбассу
Госдеп США: "Будем очень внимательно следить" за действиями России
Последние новости
00:40
Состояние Саакашвили критическое — группа врачей при обмудсмане Грузии
23:54
У границы с Беларусью проведут масштабные учения, а людей просят следить за чужаками
23:05
видеоПоярков попал в ДТП в Киеве
22:41
Премьер Британии предостерег Кремль от военного авантюризма в отношении Украины
22:26
"Ермак не может управлять разведкой": в ОП отреагировали на расследование Bellingcat
22:13
Новости экономики: откуда деньги на "тысячу Зеленского", БЭБ заработает полноценно
22:01
Петраков стал главным тренером сборной Украины
21:40
В МИДе рассказали ключевые детали новой усиленной крымской резолюции в ООН
21:25
Кабмин изменил требования к индивидуальным номерным знакам на авто
21:11
Новости 17 ноября: расследование Bellingcat, повышение проезда в Киеве отложили
Все новости...