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Меркель поговорила з Лукашенком про мігрантів на кордоні Білорусі з ЄС

Вівторок, 16 листопада 2021, 08:10
Меркель поговорила з Лукашенком про мігрантів на кордоні Білорусі з ЄС
Олександр Лукашенко. Фото president.gov.by

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель провела телефонну розмову з самопроголошеним президентом Білорусі Александром Лукашенком щодо ситуації на кордонах Білорусі з країнами ЄС. 

Про це йдеться у заяві пресслужби Меркель, пише "Європейська правда".

Розмова відбулася 15 листопада. "Канцлер і пан Лукашенко поговорили про складну ситацію на кордоні між Білоруссю і ЄС, особливо щодо необхідності надання гуманітарної допомоги для біженців і мігрантів, які там перебувають. Вони домовилися продовжувати підтримувати контакт щодо цих питань", – зазначають у повідомленні. 

Білоруська сторона раніше опублікувала повідомлення схожого змісту, зазначивши також, що розмова тривала близько 50 хвилин.

Як відомо, з початку минулого тижня штучна міграційна криза на білорусько-польському кордоні загострилася, після того, як туди прибула велика група мігрантів у супроводі білоруських силовиків та розбила табір. Спроби прориву кордону виявились невдалими.

15 листопада мігранти перебралися до прикордонного переходу в Кузьниці. Повідомлялося, що там скупчились близько 3,5 тисяч людей.

Міністри закордонних справ країн Європейського союзу затвердили критерії нових санкцій, які вводяться щодо осіб і організацій, пов'язаних зі створенням міграційної кризи на кордоні Білорусі та Польщі. За інформацією ЗМІ, у список можуть потрапити від 30 до 40 осіб та організацій.

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Теми: МеркельЛукашенкокордонміграція
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