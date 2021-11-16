Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Меркель поговорила с Лукашенко о мигрантах на границе Беларуси с ЕС

Вторник, 16 ноября 2021, 08:10
Меркель поговорила с Лукашенко о мигрантах на границе Беларуси с ЕС
Александр Лукашенко. Фото president.gov.by

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко о ситуации на границах Беларуси со странами ЕС.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Меркель, пишет "Европейская правда".

Разговор состоялся 15 ноября. "Канцлер и Лукашенко поговорили о сложной ситуации на границе между Беларусью и ЕС, особенно о необходимости предоставления гуманитарной помощи для находящихся там беженцев и мигрантов. Они договорились продолжать поддерживать контакт по этим вопросам", – отмечают в сообщении.

Белорусская сторона ранее опубликовала сообщение подобного содержания, отметив также, что разговор длился около 50 минут.

Как известно, с начала прошлой недели искусственный миграционный кризис на белорусско-польской границе обострился после того, как туда прибыла большая группа мигрантов в сопровождении белорусских силовиков и разбила лагерь. Попытки прорыва границы оказались неудачными.

15 ноября мигранты перебрались к пограничнму переходу возле Кузницы. Сообщалось, что там скопилось около 3,5 тысяч человек.

Министры иностранных дел стран Европейского союза утвердили критерии новых санкций, которые вводятся в отношении лиц и организаций, связанных с созданием миграционного кризиса на границе Беларуси и Польши. По информации СМИ, в список могут попасть от 30 до 40 человек и организаций.

Читайте также: Стратегия гопников: как Лукашенко и Путин атакуют Европу.

"Украинская правда" в Threads

Темы: МеркельЛукашенкограницамиграция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
Меркель
Кулеба призвал Германию не повторять ошибку Меркель
Меркель призвала "не сужать мысли" в поисках решения о прекращении войны в Украине
Меркель получила высшую государственную награду ФРГ - не все ее однопартийцы это поддержали
Последние новости
16:06
Главнокомандующий ВСУ о планах России: Все делаем, чтобы адекватно реагировать
16:02
Залужный намекнул, что в 2024 году война будет отличаться технологически
15:59
Цена войны: в Минфине назвали расходы на безопасность и оборону за 11 месяцев года
15:44
Главнокомандующий об электронных повестках: Мы рады любому способу, который обеспечит нам людей
15:43
Залужный о ротации каждые полгода: Увеличьте боекомплект бойцов в два раза для этого
15:23
Пашинян упрекнул Путина и Лукашенко в "политизации" ЕАЭС
15:10
Залужный объяснил, почему не актуально оперировать для мобилизации 2 и 3 группами инвалидности
14:59
Компания "Д.Трейдинг" Ахметова начала торговать зерном
14:54
Главнокомандующий ВСУ: Вопрос отсрочек от мобилизации не в моей компетенции
14:54
В КГГА ответили на петицию об установке валидаторов в маршрутках
Все новости...
Реклама: