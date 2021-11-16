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Меркель поговорила с Лукашенко о мигрантах на границе Беларуси с ЕС

Вторник, 16 ноября 2021, 09:10
Александр Лукашенко. Фото president.gov.by

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко о ситуации на границах Беларуси со странами ЕС.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Меркель, пишет "Европейская правда".

Разговор состоялся 15 ноября. "Канцлер и Лукашенко поговорили о сложной ситуации на границе между Беларусью и ЕС, особенно о необходимости предоставления гуманитарной помощи для находящихся там беженцев и мигрантов. Они договорились продолжать поддерживать контакт по этим вопросам", – отмечают в сообщении.

Белорусская сторона ранее опубликовала сообщение подобного содержания, отметив также, что разговор длился около 50 минут.

Как известно, с начала прошлой недели искусственный миграционный кризис на белорусско-польской границе обострился после того, как туда прибыла большая группа мигрантов в сопровождении белорусских силовиков и разбила лагерь. Попытки прорыва границы оказались неудачными.

15 ноября мигранты перебрались к пограничнму переходу возле Кузницы. Сообщалось, что там скопилось около 3,5 тысяч человек.

Министры иностранных дел стран Европейского союза утвердили критерии новых санкций, которые вводятся в отношении лиц и организаций, связанных с созданием миграционного кризиса на границе Беларуси и Польши. По информации СМИ, в список могут попасть от 30 до 40 человек и организаций.

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Темы: МеркельЛукашенкограницамиграция
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