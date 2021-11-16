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У Польщі повідомили про спробу прориву кордону значною групою мігрантів

Вівторок, 16 листопада 2021, 08:35
У Польщі повідомили про спробу прориву кордону значною групою мігрантів
Фото з Twitter podlaska Policja

У Польщі повідомили про спробу прориву кордону групою з кількасот мігрантів.

Як пише "Європейська правда", про це заявили у поліції Підляського воєводства. 

"Близько 16 години група з кількасот осіб без успіху спробувала перейти кордон в районі Стажини.  У поліцію, прикордонників і військових летіли десятки каменів", – йдеться у заяві. Спробі перетину кордону вдалося запобігти, серед правоохоронців постраждалих немає, але одному камінь пошкодив шолом.

У той же час, на КПП у Кузьниці, куди напередодні підійшла велика група мігрантів зі стихійного табору в лісі, ніч минула спокійно. Кількість людей оцінюють у близько тисячі, повідомляє RMF24.

Міністр оборони Маріуш Блащак напередодні увечері заявив, що охорону цього пункту додатково посилюють. Речниця прикордонників Анна Михальська наголосила, що зараз головне завдання полягає у тому, щоб не допустити провокацій.

Як відомо, з початку минулого тижня штучна міграційна криза на білорусько-польському кордоні загострилася, після того, як туди прибула велика група мігрантів у супроводі білоруських силовиків та розбила табір. Спроби прориву кордону виявились невдалими.

15 листопада мігранти перебралися до прикордонного переходу в Кузьниці. Повідомлялося, що там скупчились близько 3,5 тисяч людей.

Міністри закордонних справ країн Європейського союзу затвердили критерії нових санкцій, які вводяться щодо осіб і організацій, пов'язаних зі створенням міграційної кризи на кордоні Білорусі та Польщі. За інформацією ЗМІ, у список можуть потрапити від 30 до 40 осіб та організацій.

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Теми: ПольщаБілоруськордонміграція
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